Le chimiste Clariant visé par des plainte de BP Europe et ExxonMobil
information fournie par Boursorama avec AFP 03/10/2025 à 10:32

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de chimie Clariant a annoncé vendredi deux nouvelles plaintes dans l'affaire des infractions au droit de la concurrence sur le marché de l'éthylène, émanant cette fois de BP Europe SE et d'ExxonMobil, mais rejette "fermement" les "allégations".

Le groupe suisse est déjà visé, aux côtés de trois autres entreprises, par une vague de plaintes émanant de grands groupes pétroliers et de chimie.

Jeudi, Clariant a reçu deux nouvelles plaintes, qui concernent également ces trois autres entreprises, émanant pour l'une de la branche européenne du géant pétrolier britannique BP qui réclame au total 1,1 milliard d'euros de dédommagements.

L'autre a été déposée par le groupe pétrolier américain ExxonMobil qui demande pour sa part un total de 860 millions d'euros de dédommagements, indique Clariant dans un communiqué.

Les plaintes ont été déposées en Allemagne, à Munich et Dortmund.

"Clariant rejette fermement les allégations et défendra résolument sa position", affirme le chimiste dans le communiqué.

En 2020, Clariant s'était vu imposer une amende de 155,8 millions d'euros par la Commission européenne à l'issue d'une enquête pour entente sur les prix concernant également trois autres entreprises du secteur.

Orbia, Celanese, WestLake et Clariant avaient reconnu s'être entendus pour faire baisser les prix de l'éthylène, un composant utilisé dans de nombreux produits du quotidien, comme le PVC.

La Commission européenne avait imposé des amendes à trois d'entre elles au terme d'un accord amiable, ce qui n'empêchait pas "toute personne ou entreprise lésée" par cette entente de saisir la justice pour réclamer des dommages et intérêts, avait alors précisé la Commission dans un communiqué.

Le géant pétrolier Shell avait déposé une plainte en 2023 contre ces quatre entreprises, demandant au total un milliard d'euros de dédommagements.

En 2025, les plaintes se sont multipliées, entre celle déposée en janvier par le groupe allemand de chimie BASF, celle de TotalEnergies en février, puis de Dow Europe mai et du groupe autrichien OMV en mai.

