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Colas affiche un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois de €11,8 mds
information fournie par Reuters31/10/2023 à 07:37

Colas Sa COLP.PA :

* CARNET DE COMMANDES DE 13,4 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2023, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2023 : 11,8 MD€ EN HAUSSE DE 2% SUR UN AN (+5% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DE 308 M€, EN AMÉLIORATION DE 89 M€ PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 165 M€, EN AMÉLIORATION DE 26 M€ PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022

* ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 815 M€, EN BAISSE DE 569 M€ PAR RAPPORT À FIN SEPTEMBRE 2022

* COLAS CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU ROCA ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2023 PAR RAPPORT À 2022

Texte original: https://tinyurl.com/yjdw3x5d Pour plus de détails, cliquez sur COLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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