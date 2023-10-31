Colas affiche un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois de €11,8 mds

Colas Sa COLP.PA :
* CARNET DE COMMANDES DE 13,4 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2023, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2023 : 11,8 MD€ EN HAUSSE DE 2% SUR UN AN (+5% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS)
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DE 308 M€, EN AMÉLIORATION DE 89 M€ PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 165 M€, EN AMÉLIORATION DE 26 M€ PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022
* ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 815 M€, EN BAISSE DE 569 M€ PAR RAPPORT À FIN SEPTEMBRE 2022
* COLAS CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU ROCA ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2023 PAR RAPPORT À 2022
Texte original: https://tinyurl.com/yjdw3x5d Pour plus de détails, cliquez sur COLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer