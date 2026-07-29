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Cognizant prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en baisse en raison de la prudence des clients dans leurs dépenses
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cognizant Technology CTSH.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street, ses clientsfaisant preuve de prudence quant à leurs dépenses informatiques discrétionnaires.

L'action de la société a reculé de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Cognizant table sur un chiffre d'affaires compris entre 5,60 et 5,68 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit un montant inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 5,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société évolue dans un environnement macroéconomiquecomplexe , ses clients se montrant prudents quant aux investissements importants et les projets discrétionnaires de moindre envergure restant en berne.

* Les entreprises privilégient également les investissements dans les infrastructures de centres de données plutôt que dans les logiciels, à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère.

* Cognizant table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 22,04 milliards et 22,35 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 22,11 milliards à 22,64 milliards de dollars.

* Pour le deuxième trimestre, la société a annoncé un chiffre d’affaires de 5,48 milliards de dollars, conforme aux estimations et en hausse de 4,5% par rapport à l’année précédente.

* Cognizant a renforcé ses capacités afin d’aider ses clients à moderniser leurs plateformes existantes et à déployer l’IA de nouvelle génération (GenAI) à grande échelle.

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