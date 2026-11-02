Coface réalise un bon résultat net de 155,5 M€ dont 47,7M€ au T3-26 dans un contexte de plus en plus incertain; RoATE annualisé à 10,7%

Coface réalise un bon résultat net de 155,5 M€ dont 47,7M€ au T3-26 dans un contexte de plus en plus incertain;

RoATE annualisé à 10,7%

Paris, le 2 novembre 2026 – 17h35

Chiffre d’affaires : 1 413,3 M€, en hausse de +1,7% à périmètre et taux de change constants Les revenus d’assurance-crédit sont en hausse de +0,9% à changes constants ; l’activité client enregistre une progression de +2,5% La rétention client se maintient à niveau élevé (93,1%) ; l’effet prix reste légèrement négatif (-1,3%) Les activités hors assurance (affacturage, services d’information et de recouvrement de créances) progressent de +10,0% à 134,9 €M. La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+11,2% à change constant en incluant les filiales non consolidées, et +15,3% avec Cedar Rose) ; le recouvrement de créances est en croissance de +28,1%, l'affacturage rebondit à +7,3%

Ratio de sinistralité net à 37,7%, en amélioration de 1,9 ppt ; le ratio combiné net est à 72,4% Ratio de sinistralité brut à 36,6%, en amélioration de 0,3 ppt sur un an avec un provisionnement d’année d’ouverture stable et des reprises sur antérieurs toujours élevées Ratio de coûts net en hausse de 2,4 ppts à 34,7% reflétant la poursuite des investissements en ligne avec la stratégie du Groupe

Résultat net (part du groupe) de 155,5 M€, dont 47,7 M€ au T3-26 et RoATE 1 annualisé à 10,7%

Cooptation de John Gaines au Conseil d’administration





Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 30 septembre 2025

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Au cours du troisième trimestre 2026, l’économie mondiale demeure fortement affectée par les tensions géopolitiques et les déséquilibres macroéconomiques.

Le maintien des prix de l’énergie à un niveau élevé, les investissements dans l’intelligence artificielle et la persistance de déficits publics élevés ont entraîné une hausse des taux d’intérêt, mettant en difficulté les emprunteurs les plus fragiles, entreprises comme Etats. Les défauts d’entreprises se sont maintenus à un niveau record et se traduisent par l’apparition de sinistres de taille plus importante.

Dans ce contexte, Coface enregistre sur le troisième trimestre une croissance de ses revenus de 5,4%, notamment grâce à un niveau de production nouvelle record et une activité client plus soutenue.

Les revenus hors assurance continuent d’enregistrer une bonne performance avec une croissance à deux chiffres portée par l’ensemble des métiers et notamment l’affacturage.

Notre expertise et notre vigilance en matière de gestion du risque nous ont permis encore une fois de maintenir notre ratio combiné à un niveau meilleur que notre objectif de moyenne de cycle. Ces bons résultats sont obtenus alors même que nous poursuivons nos investissements stratégiques.

Coface anticipe que les défauts d’entreprise vont continuer à croître et a de nouveau augmenté le nombre de ses actions de prévention de manière significative, tout en restant engagé auprès de ses clients. »

Chiffres clés au 30 septembre 2026

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 septembre 2026 lors de sa réunion du 2 novembre 2026. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 30 octobre 2026.

Eléments du compte de résultat en M€ 9M-25 9M-26 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 1 128,5 1 135,6 +0,6% +0,9% Revenus des activités de services 258,0 277,7 +7,6% +5,3% CHIFFRE D'AFFAIRES 1 386,5 1 413,3 +1,9% +1,7% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 222,2 220,2 -0,9% -1,7% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 45,4 67,0 +47,5% +44,5% Charges financières d'assurance -0,9 -39,5 +4 097,9% +4 255,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 266,7 247,8 -7,1% -8,8% Autres produits et charges opérationnels -5,2 -5,0 -3,4% +0,4% RESULTAT OPERATIONNEL 261,6 242,8 -7,2% -9,0% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 176,3 155,5 -11,8% -14,3% Ratios clés 9M-25 9M-26 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 39,6% 37,7% -1,9 ppt Ratio de coûts net de réassurance 32,3% 34,7% +2,4 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 71,9% 72,4% +0,5 ppt Eléments du bilan en M€ 2025 9M-26 Variation Capitaux propres (part du Groupe) 2 213,0 2 141,1 -3,2%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires

Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1 413,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de +1,7% à périmètre et taux de change constants par rapport au 9M-25. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires croît de +1,9%.

Chiffre d'affaires en M€ (par activité) 9M-25 9M-26 Variation % ex. FX 2 Assurance-crédit* 1 128,5 1 135,6 +0,6% +0,9% Accessoires de primes 138,6 142,8 +3,0% +1,2% Activités non assurantielles 119,4 134,9 +13,0% +10,0% Affacturage 54,1 57,9 +7,1% +7,3% Services d’information 54,4 64,8 +19,0% +9,6% Recouvrement de créances 10,9 12,2 +11,8% +28,1% Chiffre d'affaires consolidé 1 386,5 1 413,3 +1,9% +1,7%

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk ) progresse de +0,9% à périmètre et change constants. Les commissions sont également en hausse de +1,2%. Les revenus bénéficient d’une rétention proche de ses niveaux records (93,1%) dans un marché toujours concurrentiel. Les affaires nouvelles atteignent un nouveau record à 105 M€, portées par une hausse de la demande et bénéficiant d’investissements de croissance.

L’activité client a un impact positif de +2,5% au 9M-26 dans un contexte de fortes incertitudes politiques et économiques mais bénéficie d’un léger regain d’activité en Europe. L’effet prix reste négatif à -1,3%, niveau légèrement plus favorable que la moyenne historique.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles enregistre une forte hausse de +10,0% à périmètre et taux de change constants par rapport au 9M-25. Les revenus de l’affacturage progressent de +7,3%, l’Allemagne enregistrant une performance solide (+10,9%) dans un contexte de forte demande alors que la Pologne est toujours affectée par la faiblesse des volumes. Les revenus des services d’informations poursuivent leur croissance à deux chiffres (+11,2% à taux de change constant incluant les filiales non consolidées, et +15,3% en incluant Cedar Rose). Les revenus des activités de recouvrement progressent, à partir d’une base encore modeste, de +28,1%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) 9M-25 9M-26 Variation %

ex. FX* Europe du Nord 275,4 285,0 +3,5% +3,5% Europe de l'Ouest 287,0 289,3 +0,8% -0,5% Europe Centrale et de l'Est 125,9 126,3 +0,3% +0,5% Méditerranée & Afrique 410,3 422,6 +3,0% +2,4% Amérique du Nord 128,0 125,7 -1,7% +0,9% Amérique Latine 61,5 66,2 +7,6% +1,5% Asie Pacifique 98,5 98,1 -0,4% +2,7% Chiffre d'affaires consolidé 1 386,5 1 413,3 +1,9% +1,7%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +3,5% à taux de change constant comme à change courant. La région enregistre une forte croissance des activités hors assurance sous l’effet de solides performances commerciales dans l’affacturage (+10,9%) comme dans les services (+18,7%), d’une meilleure activité client et d’une forte hausse des affaires nouvelles.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires diminue de -0,5% à taux de change constant (+0,8% à change et périmètre courants), soutenu par une croissance solide des spécialités, et souffre du ralentissement de l’activité client dans un contexte local toujours dégradé.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en légère hausse de +0,5% à taux de change constant (+0,3% à taux de change courant). L’activité client continue de peser sur l’assurance-crédit et sur l’affacturage notamment en Pologne.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +2,4% à taux de change constant et de +3,0% à taux de change courant, portée par une forte croissance des services, par la résilience de la région du Golfe et la reprise de l’activité des clients.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires enregistre une légère hausse de +0,9% à taux de change constant (-1,7% en données publiées). La région bénéficie d’une amélioration de l’activité client et d’une bonne dynamique commerciale. L’effet de change reste négatif sur la période.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires progresse de +1,5% à taux de change constant et de +7,6% en courant. Le ralentissement de l’activité client est compensé par la forte hausse des affaires nouvelles.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +2,7% à taux de change constant (-0,4% en données publiées). La région enregistre une croissance organique significative tirée par les affaires nouvelles mais le chiffre d’affaires souffre d’une base de comparaison défavorable.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 72,4% au 9M-26, en hausse de 0,5 ppt sur un an.

(i) Ratio de sinistralité

Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 36,6%, en amélioration de 0,3 ppt par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Le nombre de sinistres est quasiment stable (-0,9%) par rapport au niveau atteint au troisième trimestre 2019 tandis que le montant provisionné est en nette progression (+10,8%) sous l’effet du retour des sinistres de taille importante au T3-26.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, actualisé, reste conforme à la moyenne historique. Le niveau de relâchements de réserves est stable à un niveau élevé. Il reflète la gestion rigoureuse des sinistres passés. Le ratio de sinistralité s’établit à 37,7%, en amélioration de 1,9 ppt par rapport au 9M-25.

(ii) Ratio de coûts

Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément à son plan stratégique Power the Core . Sur les 9 mois 2026, les coûts sont en hausse de +4,6% à périmètre et change constants, et de +5,3% à change courant.

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 36,8%, une hausse de 1,4 ppt sur un an. Cette hausse s’explique principalement par la poursuite des investissements (2,4 ppts dont 1,4 ppt pour les activités de service). Le ratio bénéficie a contrario de l’amélioration du mix produit (services d’information, recouvrement de créances et accessoires de primes) pour 1,0 ppt.

Résultat financier





Le produit des placements financiers net s’élève à +67,0 M€ sur neuf mois. Ce montant inclut un effet de change positif de 4,3 M€ ainsi qu’un impact négatif relatif à l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) en Turquie pour -11,0 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 79,1 M€ en très légère hausse. Le rendement comptable 3 , hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 2,5% au 9M-26. Le rendement des nouveaux investissements est de 4,0%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 39,5 M€ au 9M-26. Elles incluent une importante perte de change (-11,7 M€) sur les passifs techniques qui est le reflet du gain constaté sur les actifs et partiellement sur le ratio de sinistralité net.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 242,8 M€ au 9M-26, en baisse de -7,2%.

Le taux d’imposition effectif atteint 26% sur les 9 mois (vs 23% au 9M-25).

Au total, le résultat net (part du groupe) est à 155,5 M€, en baisse de -11,8% par rapport au 9M-25, dont 47,7 M€ au T3-26.

3. Capitaux propres

Au 30 septembre 2026, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 141,1 M€, en baisse de 71,9 M€, soit -3,2% (2 213,0 M€ au 31 décembre 2025).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 155,5 M€, le paiement du dividende (-186 M€), la baisse des plus-values latentes sur les actifs financiers (-71 M€) ainsi que les écarts de conversion (9 M€).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 10,7% au 30 septembre 2026, en baisse de 0,7 ppt principalement due au résultat technique.

4. Perspectives

La reprise très partielle et très irrégulière du trafic dans le détroit d’Ormuz n’a pas permis de baisse sensible des prix du pétrole. Dans le même temps, les frappes ciblées sur les raffineries russes ont entrainé des tensions sur le marché des produits pétroliers et notamment le diesel. Ces hausses de prix se diffusent à l’ensemble de l’économie et maintiennent une pression inflationniste poussant les banques centrales à relever leurs taux directeurs.

En parallèle, les investissements capacitaires dans le domaine des centres de données se sont poursuivis à un rythme effréné. La demande de nombreux composants et notamment les mémoires, dépasse largement l’offre disponible, ce qui constitue un facteur inflationniste supplémentaire. Sur la fin du trimestre, des doutes sur la santé financière de certains acteurs très endettés du secteur de la technologie ont également refait surface.

Ces tendances ont entraîné une hausse des taux d’emprunt. Cette augmentation, dans une économie très endettée révèle les fragilités, tant au niveau des entreprises que des Etats et notamment la France.

Bien que le groupe soit basé en France, son portefeuille de risques est très diversifié et le pays ne représente que 14% des revenus de Coface et 10% de ses expositions. Les obligations d’état françaises représentent environ 5% du portefeuille d’investissement du groupe.

Dans cet environnement toujours difficile Coface maintient un niveau de vigilance très élevé et poursuit ses investissements dans la donnée et la technologie. La croissance des activités de services (services d’information, recouvrement de créance, affacturage) atteint 10%, avec notamment un très bon niveau d’affaires nouvelles en affacturage, et dépasse une nouvelle fois celle de l’assurance justifiant pleinement les choix stratégiques de Coface.

La hausse des taux d’intérêt et du coût de l’énergie vont continuer de mettre la pression sur les Etats et les entreprises les plus endettées. Coface a donc de nouveau augmenté le volume de ses actions de prévention ciblées tout en maintenant un niveau d’acceptation élevé pour accompagner ses clients.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats des neufs mois 2026 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le lundi 2 novembre 2026 à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Eléments du compte de résultat en M€ Chiffres décumulés T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 T2-26 T3-26 % % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 377,1 368,5 370,2 369,8 384,2 381,6 +3,6% +2,5% Revenus des activités de services 90,3 86,3 81,4 90,6 95,3 89,9 92,5 +13,6% +8,1% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 463,4 449,9 460,7 465,1 474,2 474,1 +5,4% +3,6% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 85,4 68,2 68,6 60,1 77,6 74,9 67,7 -1,3% -4,6% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 10,4 15,9 19,1 20,4 22,4 25,3 19,3 +1,1% +0,1% Charges financières d'assurance -4,1 10,8 -7,6 -8,3 -15,8 -13,3 -10,4 +35,8% +39,0% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 95,0 80,1 72,2 84,2 86,9 76,7 -4,3% -7,6% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,3 -4,5 -1,3 -1,4 -1,0 -2,6 -42,3% -40,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 94,7 75,6 70,9 82,8 85,9 74,1 -2,0% -5,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 62,1 52,1 45,8 53,6 54,2 47,7 -8,4% -12,7% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 26,3% 19,9% 24,8% 25,9% 27,9% 24,7% + 4,8 ppts

Résultats par trimestre

Résultats cumulés*

Eléments du compte de résultat en M€ Chiffres cumulés T1-25 S1-25 9M-25 2025 T1-26 S1-26 9M-26 % % ex. FX* Revenus des activités d’assurance 382,9 760,0 1 128,5 1 498,7 369,8 754,0 1 135,6 +0,6% +0,9% Revenus des autres activités 90,3 176,6 258,0 348,6 95,3 185,3 277,7 +7,6% +5,3% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 936,6 1 386,5 1 847,3 465,1 939,3 1 413,3 +1,9% +1,7% RESULTAT TECHNIQUE NET

DE REASSURANCE 85,4 153,6 222,2 282,3 77,6 152,5 220,2 -0,9% -1,7% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 10,4 26,3 45,4 65,8 22,4 47,7 67,0 +47,5% +44,5% Charges financières d'assurance -4,1 6,7 -0,9 -9,2 -15,8 -29,1 -39,5 +4 097,9% +4 255,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 186,6 266,7 338,9 84,2 171,1 247,8 -7,1% -8,8% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,6 -5,2 -6,4 -1,4 -2,4 -5,0 -3,4% +0,4% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 186,0 261,6 332,5 82,8 168,7 242,8 -7,2% -9,0% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 124,2 176,3 222,0 53,6 107,8 155,5 -11,8% -14,3% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 24,7% 23,3% 23,6% 25,9% 26,9% 26,2% +2,9 ppts

* Hors effet périmètre

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026/2027

(sous réserve de changements)

Résultats annuels 2026 : 18 février 2027, après bourse

Résultats T1-2027 : 10 mai 2027, après bourse

Assemblée Générale : 19 mai 2027

Résultats S1-2027 : 2 août 2027, après bourse

Résultats 9M-2027 : 8 novembre 2027, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2026 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »)

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com .



COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk , caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.



www.coface.com



COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA



AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Hors effet périmètre

3 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

Pièce jointe