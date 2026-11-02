Coface : le résultat net fléchit de près de 12% sur 9 mois

Coface enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1,413 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2026, en hausse de 1,7% à périmètre et taux de change constants sur un an. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires croît de 1,9%.

Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de 0,9% à périmètre et change constants. Les commissions sont également en hausse de 1,2%. Les revenus bénéficient d'une rétention proche de ses niveaux records (93,1%) dans un marché toujours concurrentiel. Les affaires nouvelles atteignent un nouveau record à 105 MEUR, portées par une hausse de la demande et bénéficiant d'investissements de croissance.

Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 72,4% sur 9 mois, en hausse de 0,5 point de pourcentage sur un an.

Sur cette période, le résultat opérationnel s'élève à 242,8 MEUR, en baisse de 7,2%. Le taux d'imposition effectif atteint 26% sur les 9 mois (contre 23% il y a un an à la même période).

Au total, le résultat net (part du groupe) est à 155,5 MEUR, en baisse de 11,8% sur un an dont 47,7 MEUR au 3e trimestre 2026.

Au 30 septembre 2026, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 2,141 MdsEUR, en baisse de 3,2% (2,213 MdsEUR au 31 décembre 2025).

Leur évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 155,5 MEUR, le paiement du dividende (-186 MEUR), la baisse des plus-values latentes sur les actifs financiers (-71 MEUR) ainsi que les écarts de conversion (9 MEUR).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s'établit à 10,7% au 30 septembre 2026, en baisse de 0,7 point de pourcentage principalement due au résultat technique.