Coface-Hausse +5,4% au T3, recul du résultat opérationnel courant

Coface COFA.PA a fait état lundi d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisème trimestre, porté notamment par la croissance des activités hors assurance, mais a publié une baisse du résultat opérationnel courant.

Le spécialiste français de l'assurance-crédit a enregistré un chiffre d'affaires de 474,1 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 5,4% sur un an, avec une croissance de 13,6% des revenus des activités de services, qui incluent l'affacturage, ainsi que les services d’information et de recouvrement de créances.

Le résultat opérationnel courant trimestriel a cependant reculé de 4,3% sur un an à 76,7 millions d'euros.

"Coface anticipe que les défauts d’entreprise vont continuer à croître et a de nouveau augmenté le nombre de ses actions de prévention de manière significative", a déclaré Xavier Durand, directeur général, cité dans un communiqué.

Le groupe précise dans le communiqué que son portefeuille de risques est "très diversifié" et que la France ne représente que 14% des revenus de Coface et 10% de ses expositions.

"Les obligations d’état françaises représentent environ 5% du portefeuille d’investissement du groupe", ajoute-t-il.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)