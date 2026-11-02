Coface-Hausse +5,4% au T3, recul du résultat opérationnel courant

Logo de Coface près de Paris

Coface a ‌fait état lundi d'une hausse de son chiffre ​d'affaires au troisème trimestre, porté notamment par la croissance des activités hors assurance, mais a ​publié une baisse du résultat opérationnel courant.

Le spécialiste français ​de l'assurance-crédit a enregistré ⁠un chiffre d'affaires de 474,1 millions d'euros ‌au troisième trimestre, en hausse de 5,4% sur un an, avec une croissance ​de 13,6% ‌des revenus des activités de services, ⁠qui incluent l'affacturage, ainsi que les services d’information et de recouvrement de créances.

Le résultat opérationnel ⁠courant trimestriel ‌a cependant reculé de 4,3% sur ⁠un an à 76,7 millions d'euros.

"Coface anticipe ‌que les défauts d’entreprise vont continuer ⁠à croître et a de nouveau ⁠augmenté le nombre ‌de ses actions de prévention de manière ​significative", a déclaré ‌Xavier Durand, directeur général, cité dans un communiqué.

Le groupe précise dans ​le communiqué que son portefeuille de risques est "très diversifié" et que la ⁠France ne représente que 14% des revenus de Coface et 10% de ses expositions.

"Les obligations d’état françaises représentent environ 5% du portefeuille d’investissement du groupe", ajoute-t-il.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)