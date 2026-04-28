Coca-Cola revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté

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Coca-Cola KO.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, misant sur une demande soutenue pour ses boissons et sodas haut de gamme sur des marchés clés tels que les États-Unis.

La société prévoit une croissance de son bénéfice par action comparable de 8 % à 9 %, contre une prévision antérieure de 7 % à 8 %.