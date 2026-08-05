Coca-Cola et l'embouteilleur Arca Continental vont investir 1 milliard de dollars au Pérou

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Coca-Cola KO.N et une filiale locale de l'embouteilleur mexicain Arca Continental AC.MX s'apprêtent à investir 1 milliard de dollars au Pérou au cours des cinq prochaines années, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Ces fonds serviront à développer et à moderniser les infrastructures de production, de distribution et de service au marché, tout en renforçant la capacité de la chaîne du froid et en développant les emballages consignés, ont précisé les deux entreprises dans un communiqué commun.