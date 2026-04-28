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Coca-Cola en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** Les actions du géant des boissons Coca-Cola

KO.N bondissent d'environ 2,5% à 77,31 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de croissance du bénéfice par action ajusté annuel , les situant désormais entre 8% et 9%, contre une hausse de 7% à 8% prévue précédemment

** La société maintient son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2026 entre 4% et 5%

** Dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices du premier trimestre, les consommateurs s'arrachant ses boissons et sodas plus chers sur des marchés clés tels que les États-Unis

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 12,47 milliards de dollars, contre 12,24 milliards de dollars estimés par les analystes; le bénéfice par action ajusté s'élève à 86 cents, contre 81 cents estimés, selon les données de LSEG

** Le titre a progressé de près de 8% depuis le début de l'année

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COCA-COLA CO
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