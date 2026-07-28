Coca-Cola atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet - ** L'action du géant des boissons Coca-Cola KO.N progresse jusqu'à 7 % pour atteindre un plus haut historique à 89,94 dollars

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis février 2009 ** La société relève ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices, tablant désormais sur un chiffre d'affaires annuel situé dans la fourchette haute des prévisions antérieures, en misant sur une forte demande, après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes grâce aux ventes stimulées par la Coupe du monde

** KO table sur une croissance du bénéfice par action comparable de 9 % à 10 %, contre un objectif précédent de 8 % à 9 %

** La société table sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires d’environ 5 %, contre un objectif précédent de 4 % à 5 %

** La société affiche un chiffre d’affaires de 13,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 13,16 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 97 cents a dépassé les prévisions de 93 cents, selon les données compilées par LSEG

** L'action de son concurrent PepsiCo PEP.O a également progressé d'environ 4 %

** À la clôture d'hier, KO affichait une hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année, tandis que PEP reculait de 2,6 %