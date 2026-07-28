CMS Energy se retire du développement des énergies renouvelables alors que les prévisions pour 2027 s'avèrent décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, et de détails issus de la conférence téléphonique post-résultats aux points 1 et 2) par Pranav Mathur

CMS Energy CMS.N a annoncé mardi qu'elle se retirerait du développement des énergies renouvelables hors secteur des services publics à la suite de changements intervenus chez NorthStar Clean Energy et a prévu pour 2027 un résultat ajusté inférieur aux estimations de Wall Street, le groupe souhaitant se concentrer sur ses activités réglementées et ses investissements afin de répondre à la demande croissante en électricité.

Le cours de l'action a progressé de 1,5 % en début de séance.

Les services publics investissent des milliards de dollars pour étendre et moderniser leurs réseaux afin de répondre à la demande des centres de données, tandis que la hausse des coûts les pousse à donner la priorité à leurs activités réglementées.

Voici plus de détails:

* La société, dont le siège se trouve à Jackson, dans le Michigan, a indiqué que son plan quinquennal actuel prévoyait environ 1,7 milliard de dollars consacrés principalement aux énergies renouvelables hors secteur des services publics.

* La restructuration de NorthStar devrait être achevée d’ici la fin de l’année, a indiqué CMS Energy.

* Le groupe prévoit pour 2027 un bénéfice ajusté compris entre 4,08 et 4,17 dollars par action. La valeur médiane de 4,13 dollars est inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 4,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* CMS Energy a également légèrement dépassé les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice ajusté de 37 cents par action, contre une estimation des analystes de 36 cents par action, selon les données de LSEG.

* Le résultat net de la société a reculé de 40,3 %, passant de 201 millions de dollars un an plus tôt à 120 millions de dollars, tandis que le total des charges d'exploitation trimestrielles a augmenté de 2,6 %, passant de 1,52 milliard de dollars à 1,56 milliard de dollars.

* Le groupe a réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, comprises entre 3,83 et 3,90 dollars par action.