CMS Energy dépasse les prévisions de bénéfice et renforce son plan d'investissements face à la hausse de la demande en électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur américain d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre et a revu à la hausse son plan d'investissements, dans un contexte de hausse de la demande en électricité.

Les compagnies d'électricité américaines renforcent leurs plans de dépenses alors que la demande en électricité du pays devrait augmenter, après des décennies de stagnation, sous l'effet de la croissance des centres de données, grands consommateurs d'énergie.

* Le fournisseur prévoit désormais de consacrer environ 24 milliards de dollars en dépenses d'investissement d'ici 2030, contre 20 milliards de dollars selon ses prévisions antérieures.

* Une récente décision tarifaire approuvée par l'autorité de régulation a accordé environ 66% de la hausse demandée par l'entreprise.

* Les services publics cherchent à augmenter les factures d'électricité de leurs clients afin de financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à une demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données.

* La société basée à Jackson, dans le Michigan, a réalisé un bénéfice ajusté de 1,13 dollar par action au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,10 dollar par action, selon les données de LSEG.

* Le chiffre d'affaires d'exploitation de CMS Energy a augmenté de 11,5% pour atteindre 2,7 milliards de dollars.

* Le fournisseur d'énergie a réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, comprises entre 3,83 et 3,90 dollars par action.