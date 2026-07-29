CME s'associe à FutureSports pour lancer des produits dérivés liés au sport

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Le groupe CME CME.O s'associe à FutureSports pour lancer des produits dérivés traditionnels liés aux sports professionnels et universitaires, a annoncé mercredi l'opérateur boursier, dans le but d'offrir une alternative aux contrats liés à des événements négociés sur les plateformes de marchés prédictifs.

Les premiers contrats à terme mensuels et trimestriels à règlement en espèces seront négociés dès cet été. FutureSports devrait dévoiler davantage de détails sur ces contrats dans les semaines à venir, ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle classe d’actifs, sous réserve d’approbation.

“Les contrats que nous développons avec FutureSports reposent sur des indices rigoureux et bénéficient de la transparence et de l’intégrité que seuls les produits négociés en Bourse peuvent offrir”, a déclaré Terry Duffy, directeur général du CME, dans un communiqué.

“Il ne s’agit pas simplement d’un nouveau produit: il s’agit d’apporter une véritable découverte des prix et une discipline de gestion des risques à un secteur qui est prêt à les accueillir”, a ajouté Duffy, qui devrait quitter son poste de directeur général l’année prochaine.

FutureSports transforme les statistiques des sports professionnels et universitaires en indices financiers fondés sur des règles, pouvant servir de référence à des produits financiers cotés en Bourse, ce qui aide les clients à suivre les performances et à se couvrir contre les risques.

LES CONTRATS SPORTIFS SE HEURTENT À DES OBSTACLES

Des marchés de prédiction tels que Kalshi ont lancé des contrats liés aux résultats sportifs, mais ces produits restent dans une zone grise sur le plan réglementaire, certains États américains les classant comme des jeux d’argent.

Kalshi est engagée dans des procédures judiciaires avec plusieurs États qui l’accusent de bafouer leurs lois sur les jeux d’argent en offrant à ses utilisateurs la possibilité de parier sur les résultats d’événements sportifs tels que le football américain et le basket-ball. Le Massachusetts a été le premier à demander une injonction visant à suspendre ses activités.

La semaine dernière, un juge a accédé à la demande de l’État de Washington visant à empêcher Kalshi de proposer ses “contrats événementiels” sur son territoire, estimant que la plateforme de marchés de prédiction enfreignait probablement les lois de l’État en matière de jeux d’argent.