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CME prévoit de proposer des produits dérivés classiques liés aux sports, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group CME.O prévoit de proposer des produits dérivés classiques liés aux sports professionnels et universitaires, a rapporté mercredi Bloomberg News.

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