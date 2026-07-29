CME prévoit de proposer des produits dérivés classiques liés aux sports, selon Bloomberg News

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L'opérateur boursier CME Group CME.O prévoit de proposer des produits dérivés classiques liés aux sports professionnels et universitaires, a rapporté mercredi Bloomberg News.