Cloudflare met la main sur VoidZero et son écosystème Vite

Cloudflare fait part de l'acquisition de VoidZero, la société de logiciels open source à l'origine de l'écosystème d'outils JavaScript de nouvelle génération Vite, qu'il pourra ainsi intégrer à son propre écosystème. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été précisés.

Le groupe spécialisé dans la connectivité cloud explique que cette acquisition permettra d'intégrer de manière native à l'écosystème Cloudflare les outils haute performance de VoidZero, notamment l'outil de compilation Vite, l'outil de test Vitest, le bundler Rolldown basé sur Rust et la chaîne d'outils Oxc.

"En fusionnant le réseau edge mondial de Cloudflare et sa plateforme développeur Workers avec la chaîne d'outils standard du web moderne, Cloudflare crée une pile de déploiement sans friction en un clic, du code local directement vers le réseau mondial de Cloudflare", poursuit-il.

Cloudflare précise que Vite, Vitest, Rolldown, Oxc et Vite resteront strictement open source sous licence MIT. Le groupe s'engage également à investir 1 MUSD dans un nouveau fonds indépendant dédié à l'écosystème Vite, afin de soutenir les mainteneurs et contributeurs communautaires indépendants de VoidZero et de Cloudflare.