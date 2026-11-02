Clorox en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de Clorox CLX.N , fabricant de Pine-Sol, a progressé de 4,4% à 93,72 dollars lors des négociations après clôture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels, grâce à une demande soutenue pour ses produits de santé et de bien-être

** Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 1,91 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,88 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté trimestriel de 1,55 $, en hausse de 82% par rapport aux estimations de 1,07 $

** Le chiffre d’affaires net du segment santé et bien-être affiche une hausse de 62% pour le trimestre, contre une baisse de 19% l’année dernière

** CLX maintient toutefois ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 et table sur un BPA ajusté annuel plus proche de la fourchette basse

** "Le contexte des coûts est devenu plus difficile, les pressions inflationnistes accrues se reflétant dans nos perspectives actualisées" – co

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 11% depuis le début de l’année