Clean Energy obtient un contrat pour la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène pour Foothill Transit
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Clean Energy CLNE.O augmentent de 4 % à 2,8 $ dans les échanges avant bourse

** La société signe un contrat pour la conception, la construction et l'entretien d'une deuxième station de ravitaillement en hydrogène pour le fournisseur de transport public Foothill Transit

** Le contrat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de plus de 20 ans visant à soutenir la flotte croissante d'autobus à faibles émissions de l'agence

** La nouvelle station sera située dans le dépôt d'Arcadia de Foothill Transit, qui sert également de dépôt de carburant pour sa flotte de bus fonctionnant au gaz naturel renouvelable

** Le projet de 11,3 millions de dollars sera financé en partie par des subventions fédérales et étatiques

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 7,1 % depuis le début de l'année

