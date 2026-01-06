Casino va présenter son projet de regroupement des sites administratifs franciliens
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:48
La direction de Casino précise que les sites de Saint-Etienne et de Bordeaux ne sont pas concernés et le siège social du Groupe demeure à Saint-Etienne.
"Ce projet vise à renforcer l'unité du Groupe et de ses marques en regroupant, sur un même site, les collaborateurs aujourd'hui localisés sur trois sites de la région parisienne" indique le groupe.
Casino estime qu'il contribuerait à renforcer la cohésion, les échanges et le partage de savoir-faire entre les équipes, au service de la performance.
Ce projet a vocation à aboutir d'ici à la fin de l'année 2026 rajoute la direction.
Valeurs associées
|0,2668 EUR
|Euronext Paris
|+1,83%
A lire aussi
-
L'ex-patron de la Direction générale de la Santé avait été projeté en pleine lumière lors de l'éclatement de la crise du coronavirus, en 2020. Ancien directeur général de la Santé et visage connu du grand public lors des années Covid-19 en France, Jérôme Salomon ... Lire la suite
-
La ville de Strasbourg est recouverte d'une fine couche de neige ce matin, alors que Météo-France a levé la vigilance orange neige et verglas dans les 26 départements concernés.
-
Les Européens vont se dire "prêts" mardi à fournir des garanties de sécurité "juridiquement contraignantes" à l'Ukraine, dont une force internationale "soutenue" par des moyens militaires américains, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, selon un projet ... Lire la suite
-
Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer