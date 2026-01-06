 Aller au contenu principal
Casino va présenter son projet de regroupement des sites administratifs franciliens
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:48

Le groupe a convié, ce jour, les instances représentatives du personnel à une réunion d'information en vue de leur consultation sur un projet de regroupement des sites administratifs franciliens sur un site unique situé à La Défense, qui se tiendra le 15 janvier prochain.

La direction de Casino précise que les sites de Saint-Etienne et de Bordeaux ne sont pas concernés et le siège social du Groupe demeure à Saint-Etienne.

"Ce projet vise à renforcer l'unité du Groupe et de ses marques en regroupant, sur un même site, les collaborateurs aujourd'hui localisés sur trois sites de la région parisienne" indique le groupe.

Casino estime qu'il contribuerait à renforcer la cohésion, les échanges et le partage de savoir-faire entre les équipes, au service de la performance.

Ce projet a vocation à aboutir d'ici à la fin de l'année 2026 rajoute la direction.


Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2668 EUR Euronext Paris +1,83%
