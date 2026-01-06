 Aller au contenu principal
JO 2026: Les inquiétudes sur l'enneigement s'atténuent, dit le président de la FIS
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:37

Cortina avant les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

par Julien Pretot

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina sont de nouveau dans les délais, la production de neige et les travaux d'infrastructure progressant bien sur tous les sites, a déclaré Johan ‍Eliasch, le président de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

Dans une interview à Reuters, à un mois de la cérémonie d'ouverture, Johan Eliasch a déclaré que les températures froides des dernières semaines avaient aidé les organisateurs à répondre aux préoccupations existantes concernant ‌le stockage et la production de la neige sur des sites clés tels que Cortina d'Ampezzo, Livigno, Bormio et Val di Fiemme.

"Oui, c'est le cas", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si sa confiance s'était renforcée. "Les préparatifs avancent très bien. Nous ​avons eu des températures froides, ce qui aide. Et pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de problème pour ⁠tout terminer dans les temps comme prévu. C'est donc une très bonne nouvelle."

Les autorités italiennes et les organisateurs ont fait l'objet d'une surveillance accrue en raison des retards, des déficits de financement et des risques ⁠liés au climat à l'approche des Jeux, en ‍particulier après un début d'hiver doux qui a semé le doute quant à la fiabilité ⁠de l'enneigement.

"Nous sommes entre les mains des dieux, mais il faut aussi des ressources pour fabriquer de la neige, et les capacités nécessaires sont en place", a-t-il rassuré. "De ce point de vue, tout va bien."

Il a ajouté que la planification d'urgence était une pratique ​courante lors des grands événements, avec des jours de réserve prévus dans les calendriers de compétition en cas de conditions météorologiques défavorables qui pourraient perturber le calendrier.

"Cela arrive tout le temps", a dit Johan Eliasch. "Nous y sommes habitués. Cela arrive pendant les Championnats du ⁠monde. Parfois, cela arrive aussi pendant les Jeux olympiques. À ce stade, nous avons prévu des jours de réserve ​dans le calendrier afin de pouvoir retarder la course en cas de problèmes météorologiques."

ROTATION LIMITÉE ​DE SITES

Le Suédois de 63 ans ​a également réitéré son point de vue selon lequel l'organisation des futurs Jeux d'hiver devrait donner la priorité aux sites situés en ​altitude et s'appuyer sur une rotation limitée de sites établis afin ⁠de réduire les coûts et d'améliorer la durabilité.

"Ce qui est clair ici, c'est que la sécurité de l'enneigement est étroitement liée à l'altitude des sites", a-t-il déclaré. "Mais la sécurité de la neige n'est qu'une partie de l'équation. Il s'agit également d'entretenir les sites, ce qui nécessite des compétitions permanentes."

"Il faut s'assurer que nous organisons des Coupes du monde sur ces sites chaque année", a-t-il ajouté.

Selon lui, un modèle ‌réaliste à long terme pour la Coupe du monde pourrait impliquer "peut-être trois, quatre ou cinq sites en Europe continentale, peut-être deux en Scandinavie, peut-être un ou deux en Amérique du Nord, et deux ou trois en Asie".

À la question de savoir s'il restait des problèmes majeurs à résoudre avant les Jeux, Johan Eliasch a répondu : "Cela reste à voir. J'espère que non. Nous progressons bien, mais nous verrons bien."

"Jusqu'à présent, les questions les plus critiques sont toutes dans les temps et c'est ce qui importe."

(Reportage de Julien Pretot, version ‌française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
