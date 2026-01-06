Allemagne: L'inflation IPCH ralentit plus que prévu sur un an en décembre

Shopping de Noël à Berlin
L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé de 2% sur un an en décembre, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 2,2% en décembre après +2,6% en novembre.
Sur un mois, l'inflation IPCH a rebondi de 0,2% après -0,5% en novembre et des attentes à +0,4%.
L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ces données pourraient donner une indication de baisse des prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié mercredi. L'inflation IPCH a également décéléré en France en décembre, ont montré les données préliminaires de l'Insee mardi.
(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)
