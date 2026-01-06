Allemagne: L'inflation IPCH ralentit plus que prévu sur un an en décembre

Shopping de Noël à Berlin

L'inflation allemande calculée selon les ‍normes européennes (IPCH) a progressé de 2% sur un an ‌en décembre, montrent les données préliminaires publiées mardi ​par l'Office fédéral de la ⁠statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse ⁠de ‍2,2% en décembre après +2,6% ⁠en novembre.

Sur un mois, l'inflation IPCH a rebondi de ​0,2% après -0,5% en novembre et des attentes à +0,4%.

L'Allemagne étant ⁠la première économie ​d'Europe, ces données pourraient donner ​une ​indication de baisse des prix ​dans ⁠l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié mercredi. L'inflation IPCH a également ‌décéléré en France en décembre, ont montré les données préliminaires de l'Insee mardi.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par ‌Augustin Turpin)