Lockheed Martin signe un accord historique pour tripler la production de missiles PAC-3 MSE
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:36
Lockheed Martin s'engage dans une transformation industrielle sans précédent pour ses missiles PAC-3 MSE. Ce partenariat, issu de la nouvelle stratégie de transformation des acquisitions, garantit une visibilité de la demande sur le long terme, permettant ainsi des investissements massifs dans l'outil de production.
En 2025, l'entreprise a déjà livré 620 unités, dépassant ses objectifs de 20%. Jim Taiclet, p.-d.g. du groupe, souligne que cette approche "intègre des pratiques commerciales aux grands programmes d'acquisition" pour produire à une vitesse et une échelle inédites.
Le modèle financier collaboratif assure une neutralité de trésorerie initiale, facilitant l'investissement industriel tout en générant des économies d'échelle partagées entre l'État et l'entreprise. Ce passage à une production de masse devrait également renforcer la résilience de la base industrielle de défense américaine et créer des milliers d'emplois.
Après s'être arrogé près de 3% hier à New York, le titre gagne un peu plus de 0,8% en préouverture.
Valeurs associées
|524,537 USD
|NYSE
|+2,54%
