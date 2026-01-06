 Aller au contenu principal
Lockheed Martin signe un accord historique pour tripler la production de missiles PAC-3 MSE
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:36

Le géant de la défense a conclu un contrat-cadre majeur avec le département de la Guerre des États-Unis pour augmenter radicalement la cadence de production de ses intercepteurs de missiles. Cet accord de sept ans vise à porter la capacité annuelle de 600 à 2000 unités afin de répondre à l'explosion de la demande mondiale.

Lockheed Martin s'engage dans une transformation industrielle sans précédent pour ses missiles PAC-3 MSE. Ce partenariat, issu de la nouvelle stratégie de transformation des acquisitions, garantit une visibilité de la demande sur le long terme, permettant ainsi des investissements massifs dans l'outil de production.

En 2025, l'entreprise a déjà livré 620 unités, dépassant ses objectifs de 20%. Jim Taiclet, p.-d.g. du groupe, souligne que cette approche "intègre des pratiques commerciales aux grands programmes d'acquisition" pour produire à une vitesse et une échelle inédites.

Le modèle financier collaboratif assure une neutralité de trésorerie initiale, facilitant l'investissement industriel tout en générant des économies d'échelle partagées entre l'État et l'entreprise. Ce passage à une production de masse devrait également renforcer la résilience de la base industrielle de défense américaine et créer des milliers d'emplois.

Après s'être arrogé près de 3% hier à New York, le titre gagne un peu plus de 0,8% en préouverture.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
524,537 USD NYSE +2,54%
