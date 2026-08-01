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Clayton prendra ses fonctions de chef des services de renseignement américains lundi, selon Pulte
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 19:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration de Pulte au paragraphe 3, ainsi que le contexte aux paragraphes 4 à 8)

Le directeur par intérim du renseignement national, Bill Pulte, a annoncé samedi que la passation de pouvoir à Jay Clayton aurait lieu lundi. Les républicains du Sénat américain ont confirmé cette semaine la nomination de Clayton au poste de chef des services de renseignement du pays, malgré l'opposition des démocrates à l'issue d'une audition de confirmation houleuse.

Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, Pulte a écrit que « la passation de pouvoir au sein du DNI aura lieu lundi prochain ». Jay Clayton, qui occupait jusqu’à présent le poste de procureur fédéral du district sud de New York, supervisera les 18 agences de renseignement américaines.

Il prend la tête d’un poste laissé vacant en juin lorsque Tulsi Gabbard a démissionné après un mandat marqué par des affrontements avec les démocrates du Congrès, qui l’accusaient de servir le programme politique de Donald Trump et de relayer des allégations électorales démenties. Lors des auditions de confirmation de Clayton, les démocrates lui ont reproché d’avoir refusé à plusieurs reprises, lors de son témoignage , de reconnaître directement que Trump avait perdu l’élection présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden . Pulte, qui est également directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA) sous Trump, a ordonné des licenciements parmi le personnel des services de renseignement après avoir pris ses fonctions par intérim à la tête de ces services en juin.

Sa nomination a suscité des critiques de la part des démocrates en raison de son manque d’expertise en matière de sécurité nationale.

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