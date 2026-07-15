Clayton, le candidat de Trump à un poste dans les services de renseignement, refuse d'affirmer clairement que Biden a remporté l'élection de 2020

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version accompagnée d'une analyse des élections de 2020)

* La commission se prononcera sur la nomination de Clayton en début de semaine prochaine

* L'audition dégénère en une joute verbale autour des questions relatives à 2020

* Les démocrates réclament une utilisation impartiale des informations classifiées

* Clayton remplacerait Pulte

par Patricia Zengerle, Jonathan Landay et Luc Cohen

Jay Clayton, candidat désigné par le président Donald Trump au poste de chef des services de renseignement américains, a refusé mercredi de reconnaître directement que le président républicain avait perdu l’élection de 2020, malgré les questions répétées des démocrates lors de son audition de confirmation au Sénat.

"Trump n’est pas dans cette salle aujourd’hui", a déclaré le sénateur démocrate de l’Arizona, Mark Kelly, à Clayton. "Si vous n’êtes pas capable de le contredire alors qu’il n’est pas là, serez-vous capable de le contredire lorsque vous serez assis face à lui?"

S'appuyant sur les affirmations de Trump selon lesquelles les élections américaines sont "truquées" et sur son refus d'accepter sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden, l'administration a cherché à renforcer la surveillance fédérale des élections américaines. Selon des experts juridiques, une telle initiative priverait les États d'une partie de leurs pouvoirs, en violation de la Constitution américaine.

Clayton s’est contenté de préciser que Biden avait été "certifié" président, tout en affirmant: "Je ne nie pas le résultat des élections."

Trump prononcera jeudi soir un discours à la nation au sujet de renseignements récemment déclassifiés concernant les élections américaines et de ce que la Maison Blanche qualifie de "vulnérabilités" des machines à voter.

L’audition de Clayton devant la commission du renseignement du Sénat, dans le cadre de sa nomination au poste de directeur du renseignement national, a donné lieu à des cris lorsqu’il a refusé à plusieurs reprises de reconnaître que Biden avait été élu en 2020.

Pressé par Kelly de préciser si le vainqueur était la personne certifiée comme telle par le Congrès et ayant obtenu le plus grand nombre de votes électoraux, Clayton a répondu: "Je pense que c’est votre interprétation. Vraiment, je ne vais pas continuer."

Les législateurs ont également interrogé Clayton sur les récentes citations à comparaître qu’il a adressées à des journalistes du New York Times dans le cadre de ses fonctions actuelles de procureur fédéral de Manhattan. L’audition de mercredi était la deuxième prévue pour Clayton par la commission du renseignement, après que Trump eut ordonné le mois dernier le report soudain de sa première audition afin de faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte un ensemble controversé de restrictions électorales connu sous le nom de "SAVE America Act".

Cette mesure reste au point mort car elle ne recueille pas suffisamment de voix pour être adoptée par le Sénat. Les associations de défense du droit de vote affirment qu’elle priverait de leurs droits électoraux des millions d’Américains n’ayant pas facilement accès à un passeport ou à un acte de naissance. Les démocrates semblaient disposés à confirmer la nomination de Clayton, dans l’espoir de remplacer rapidement le directeur par intérim du renseignement national (DNI), Bill Pulte, un proche allié de Trump et directeur de l’Agence fédérale de financement du logement, qui manque d’expérience en matière de sécurité nationale et de renseignement. Pulte avait remplacé Tulsi Gabbard , qui avait quitté ses fonctions en juin.

Le sénateur Tom Cotton, de l’Arkansas, président républicain de la commission, a déclaré qu’il comptait organiser un vote en début de semaine prochaine sur la nomination de Clayton et la soumettre à l’examen du Sénat réuni en séance plénière.

POLITISATION DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT? Les législateurs ont interrogé Clayton au sujet des citations à comparaître qu’il a délivrées vendredi, ordonnant à des journalistes du New York Times de témoigner devant un grand jury fédéral après avoir publié des articles sur des problèmes de sécurité concernant le nouvel Air Force One de Trump, offert par le Qatar.

Le journal a qualifié cette mesure d’"escalade extraordinaire" dans les efforts de Trump pour intimider les journalistes, un point de vue partagé par certains sénateurs. Le ministère de la Justice a déclaré que cette mesure ne visait pas les journalistes, mais les fonctionnaires à l’origine de fuites d’informations sensibles.

Clayton a déclaré que ces citations à comparaître étaient "liées à une enquête en cours sur la sécurité nationale" et qu’elles avaient été délivrées dans le cadre d’un "processus consultatif" avec les procureurs de carrière de son bureau.

"Je suis pleinement attaché au premier amendement et au rôle de la presse, que je respecte pleinement", a déclaré Clayton, ajoutant qu’il ne souhaitait pas aborder cette affaire en détail.

Le sénateur Mark Warner, de Virginie, principal démocrate de la commission, a appelé Clayton à s’abstenir de ce que Warner a qualifié de "tentatives répétées" de politisation des services de renseignement de la part de Gabbard et de Pulte.

Le directeur du renseignement national, qui chapeaute la communauté du renseignement américaine composée de 18 agences, agit en tant que principal conseiller du président en matière de renseignement; il est censé faire preuve d’impartialité et présenter ainsi que défendre des analyses de renseignement qui peuvent ne pas aller dans le sens des opinions de la Maison Blanche.

Warner a déclaré que l’une de ses plus grandes préoccupations concernait la manière dont Pulte pourrait abuser de renseignements extrêmement sensibles sur les élections américaines, qu’il est censé déclassifier en vue du discours de Trump jeudi.

"Je ne comprends tout simplement pas comment Pulte … peut être en mesure de déterminer quelles informations (sont appropriées ou non à déclassifier) alors qu’il n’occupe ce poste que depuis trois semaines", a déclaré Warner.

Clayton a déclaré qu’il n’avait pas participé aux préparatifs du discours de Trump.

Clayton ne dispose pas d’une grande expérience au sein des agences de renseignement traditionnelles, mais il a indiqué avoir travaillé sur des questions de sécurité lorsqu’il présidait la Commission des opérations de bourse (SEC) et en tant que procureur fédéral de Manhattan, poste dans lequel il a notamment mené les poursuites contre l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro.

Depuis qu’il a pris ses fonctions par intérim le mois dernier, Pulte a annoncé plusieurs vagues de réductions d’effectifs, alors que certains républicains réclament la suppression du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI).

Clayton a réagi en affirmant qu’il était nécessaire de disposer d’un "point de convergence pour la coordination entre les 17 autres agences de renseignement". Il a toutefois ajouté que l’ODNI devrait "probablement se retirer" de toute implication dans les opérations et des fonctions exercées par d’autres agences.