 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clay est valorisée à 7,1 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, alors que les start-ups spécialisées dans les agents IA ont le vent en poupe
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 18:43
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up de logiciels Clay, dont les outils d’IA contribuent à automatiser les tâches commerciales et marketing, a annoncé mercredi avoir levé 115 millions de dollars pour une valorisation de 7,1 milliards de dollars, soit plus du double de sa valorisation d’il y a un an, alors que les investisseurs se ruent sur les entreprises développant des agents IA.

Basée à New York, cette entreprise, qui compte parmi ses clients Google et Anthropic, développe des agents IA capables d’analyser les données métier afin d’aider les équipes commerciales à déterminer les prochaines étapes et à mettre en œuvre ces actions.

Voici plus de détails:

* Ce tour de table de série D a été mené par Wellington, avec la participation notamment de Sequoia, StepStone, Andreessen Horowitz et Perennial.

* “L’IA est à l’origine de la plus grande vague de création d’entreprises de l’histoire, et l’objectif de Clay est d’être le moteur qui permettra à ces entreprises d’atteindre leur plein potentiel,” a déclaré Kareem Amin, cofondateur et directeur général de Clay.

* “Nous avons commencé par agréger les meilleures données pour les entreprises B2B. Nous avons ensuite mis en place l’infrastructure nécessaire pour mener n’importe quelle campagne personnalisée à partir de ces données. Aujourd’hui, nous développons des agents capables de contribuer à la croissance de votre entreprise à votre place,” a-t-il ajouté.

* Fondée en 2017, Clay a été valorisée à 3,1 milliards de dollars en août 2025, lorsqu’elle a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table mené par CapitalG.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 156,67 -1,94%
Pétrole Brent
100,93 +1,55%
HAFFNER ENERGY
0,68 +8,11%
SOITEC
144,3 -1,40%
2CRSI
28,44 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank