Clay est valorisée à 7,1 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, alors que les start-ups spécialisées dans les agents IA ont le vent en poupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up de logiciels Clay, dont les outils d’IA contribuent à automatiser les tâches commerciales et marketing, a annoncé mercredi avoir levé 115 millions de dollars pour une valorisation de 7,1 milliards de dollars, soit plus du double de sa valorisation d’il y a un an, alors que les investisseurs se ruent sur les entreprises développant des agents IA.

Basée à New York, cette entreprise, qui compte parmi ses clients Google et Anthropic, développe des agents IA capables d’analyser les données métier afin d’aider les équipes commerciales à déterminer les prochaines étapes et à mettre en œuvre ces actions.

Voici plus de détails:

* Ce tour de table de série D a été mené par Wellington, avec la participation notamment de Sequoia, StepStone, Andreessen Horowitz et Perennial.

* “L’IA est à l’origine de la plus grande vague de création d’entreprises de l’histoire, et l’objectif de Clay est d’être le moteur qui permettra à ces entreprises d’atteindre leur plein potentiel,” a déclaré Kareem Amin, cofondateur et directeur général de Clay.

* “Nous avons commencé par agréger les meilleures données pour les entreprises B2B. Nous avons ensuite mis en place l’infrastructure nécessaire pour mener n’importe quelle campagne personnalisée à partir de ces données. Aujourd’hui, nous développons des agents capables de contribuer à la croissance de votre entreprise à votre place,” a-t-il ajouté.

* Fondée en 2017, Clay a été valorisée à 3,1 milliards de dollars en août 2025, lorsqu’elle a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table mené par CapitalG.