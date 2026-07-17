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Clariant rejette la plainte déposée par Dow Europe pour violation du droit de la concurrence, d'un montant de 1,3 milliard (XX milliards d'euros) de dollars
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Clariant CLN.S a déclaré vendredi qu'elle rejetait une demande de dommages-intérêts de 1,1 milliard d'euros (1,26 milliard de dollars) déposée par Dow Europe à l'encontre de quatre entreprises pour violation présumée du droit de la concurrence sur le marché de l'achat d'éthylène.

Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité a déjà reçu par le passé des demandes similaires de la part d’OMV OMVV.VI , de BASF BASFn.DE et de TotalEnergies

TTEF.PA .

En 2020, la Commission européenne avait infligé à Clariant, à la société mexicaine Orbia ORBIA.MX et au groupe américain Celanese CE.N une amende totale de 260 millions d’euros pour s’être entendus afin de maintenir à un niveau bas le prix d’achat de l’éthylène.

“Clariant rejette fermement les allégations de Dow Europe et défendra avec détermination sa position dans le cadre de la procédure”, a déclaré la société dans son communiqué. La plainte a été déposée auprès du tribunal de Dortmund, en Allemagne, a-t-elle ajouté.

Dow Europe n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette affaire en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Clariant n’a pas nommé les autres entreprises dans son communiqué. Elle a toutefois précisé disposer de “preuves économiques fondées démontrant que le comportement des parties n’a eu aucun effet sur le marché”.

(1 dollar = 0,8744 euro)

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