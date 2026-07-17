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Boeing va pouvoir à nouveau délivrer des certificats pour les 737 MAX et les 787
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 22:15

PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant le logo de Boeing

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par David Shepardson

L'administration fédérale de l'aviation(FAA) des ​Etats-Unis a annoncé vendredi au Congrès qu'elle allait autoriser Boeing à délivrer à ​nouveau des certificats de navigabilité pour tous les appareils ​737 MAX et ⁠787 à partir de la semaine ‌prochaine, une étape importante pour le constructeur aéronautique américain alors qu'il accélère ​sa ‌production.

Cette décision fait suite à "plusieurs mois ⁠d'examen approfondi des données et de la sécurité, qui ont démontré une qualité ⁠de production ‌constante, et reflète la confiance ⁠de la FAA dans la capacité ‌de Boeing à délivrer des ⁠certificats de navigabilité sous (sa) supervision", a ⁠précisé l'agence ‌gouvernementale au Congrès, selon un courrier électronique ​consulté par ‌Reuters.

La FAA avait retiré à Boeing le droit d'approuver individuellement ​les avions MAX en 2019 après un deuxième accident mortel ⁠impliquant un appareil de cette famille en Éthiopie, puis celui concernant les 787 en 2022 en raison de problèmes de qualité de production.

(Reportage David Shepardson, version française ​Benjamin Mallet)

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