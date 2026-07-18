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Clariant rejette la plainte de 1,3 milliard de dollars de Dow Europe pour violation du droit de la concurrence
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une erreur typographique au paragraphe 2)

Clariant CLN.S a déclaré vendredi qu'elle rejetait une demande de dommages-intérêts de 1,1 milliard d'euros (1,26 milliard de dollars) déposée par Dow Europe à l'encontre de quatre sociétés pour violation présumée du droit de la concurrence sur le marché de l'achat d'éthylène.

Le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité a déjà reçu par le passé des demandes similaires de la part d’OMV OMVV.VI , de BASF BASFn.DE et de TotalEnergies

TTEF.PA .

Dans un communiqué adressé à Reuters, Dow a déclaré avoir déposé une plainte afin d’obtenir réparation pour les « pertes importantes » subies par ses activités européennes, alléguant que le comportement anticoncurrentiel des défendeurs avait fait baisser les prix de l’éthylène.

En 2020, la Commission européenne avait infligé une amende d’un montant total de 260 millions d’euros à Clariant, à la société mexicaine Orbia ORBIA.MX et au groupe américain Celanese CE.N pour s’être entendus afin de maintenir à un niveau bas le prix d’achat de l’éthylène.

“Clariant rejette fermement les allégations formulées par (Dow Europe) et défendra avec détermination sa position dans le cadre de la procédure”, a déclaré la société dans son communiqué. La plainte a été déposée auprès du tribunal de Dortmund, en Allemagne, a-t-elle ajouté.

Clariant n’a pas cité les autres entreprises dans son communiqué. Elle a toutefois précisé disposer de “preuves économiques solides démontrant que le comportement des parties n’a eu aucun effet sur le marché”.

(1 dollar = 0,8744 euro)

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