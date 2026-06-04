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Clariant a réussi un placement de 500 millions d'euros dans des Euro-obligations
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 12:57

Clariant a annoncé aujourd'hui le placement réussi de 500 millions d'euros dans des Euro-obligations non garanties émises par sa filiale Clariant International Financial Services (Luxembourg) et garanties par Clariant.

Cette émission marque le retour de Clariant sur le marché obligataire européen.

Les obligations portent un coupon annuel fixe de 4,125 % et arriveront à échéance en janvier 2032, ce qui représente une durée de 5,6 ans.

Les obligations seront cotées à la Bourse SIX suisse et sur le marché ouvert (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort.

Le produit net de l'émission sera utilisé à des fins générales de l'entreprise et aussi à un éventuel refinancement de la dette existante.

L'émission a suscité une forte demande d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels à travers l'Europe.

Oliver Rittgen, directeur financier de Clariant, a déclaré : " Notre retour réussi sur le marché obligataire en euros est un signal fort de confiance des investisseurs dans la stratégie et la trajectoire financière de Clariant. "

Clariant est noté BBB- (stable outlook) par S&P Global Ratings.

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