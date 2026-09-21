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Clariane sécurise une nouvelle ligne de crédit renouvelable
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 18:13
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Le groupe Clariane a annoncé la signature d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) non garantie de 700 millions d'euros. Destinée à remplacer sa ligne syndiquée existante, cette facilité dispose d'une maturité de cinq ans et intègre une option d'accordéon permettant de porter son montant jusqu'à 900 millions d'euros.

Ce financement est alloué aux besoins généraux du groupe, couvrant aussi bien les dépenses d'investissement que le refinancement de la dette financière existante (hors dette hybride).

Les tirages seront soumis à un taux variable correspondant à l'Euribor majoré d'une marge comprise entre 1,75% et 3,50%, ajustée selon le ratio de levier net total du groupe (endettement net sur Ebitda, hors IFRS 16). Un ajustement complémentaire lié à la performance sur trois objectifs ESG pourra faire varier cette marge de plus ou moins 6 points de base par an.

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