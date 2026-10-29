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Clariane: CA +4,7% à fin septembre avec la hausse des volumes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:02

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Des cruches de sirop sont disposées sur une table dans une maison de retraite à Saint-Joachim

Des cruches de sirop sont disposées sur une table dans une maison de retraite à Saint-Joachim

Clariane a ‌annoncé mercredi une croissance organique de 4,7% du ​chiffre d’affaires à fin septembre 2026, citant l'ensemble des activités et des régions, notamment la ​France, ainsi que la hausse des volumes.

• Le gestionnaire français ​de maisons de retraite ⁠a enregistré un chiffre d'affaires de 4,05 ‌milliards d'euros, porté par une hausse des volumes à hauteur de 1,6%.

• Cette ​dernière est ‌soutenue par la progression du volume ⁠de journées facturées sur les réseaux matures, la montée en puissance des capacités complémentaires mises ⁠en service ‌aux Pays-Bas, l’activité en Espagne sur ⁠le périmètre de Grupo 5 et l'ambulatoire ‌en France, selon un communiqué de ⁠Clariane.

• "Le taux d’occupation (...) poursuit sa progression ⁠régulière et atteint ‌92,2% sur les neuf premiers mois de 2026, ​soit une hausse ‌de 140 points de base", a déclaré la directrice générale ​Sophie Boissard, citée dans un communiqué, soulignant aussi la dynamique en France.

• La ⁠France représente un chiffre d'affaires de 1,69 milliard d'euros au 30 septembre, une croissance organique de 2,1%.

• Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

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