Renault Group-Revenus supérieurs aux attentes au T3 malgré la concurrence

(Actualisé avec prévisions, téléconférence)

Renault Group RENA.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, parvenant à privilégier les ventes les plus rentables malgré une concurrence très vive qui a pesé sur ses volumes.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en hausse de 1,4% à taux de change constants, alors que les analystes attendaient en moyenne 11,4 milliards (-0,3%), selon un consensus fourni par la société.

Les ventes en volume de Renault Group ont reculé de 6% à 497.799 véhicules à cause notamment d'une concurrence accrue en Europe et en Amérique latine, deux régions du monde convoitées désormais par les constructeurs automobiles chinois.

Mais le groupe français, qui a également confirmé ses objectifs 2026, a profité de la forte demande pour les véhicules électriques (25,8% de ses ventes au troisième trimestre, en hausse de 12,2 points), ainsi que de sa stratégie visant à privilégier les ventes à particuliers (64,8% des ventes du groupe en Europe, 20 points au-dessus du marché).

"L'ensemble de ces atouts nous permet de nous adapter rapidement à l'évolution de la demande tout en préservant la valeur grâce à une croissance disciplinée, une gestion rigoureuse des stocks et une priorité claire donnée à la qualité de nos canaux de ventes et à nos valeurs résiduelles", a déclaré le directeur financier Duncan Minto cité dans un communiqué.

Si les ventes de voitures électriques de la marque Renault ont grimpé de 75,2% depuis le début de l'année, grâce notamment au succès de la R5 mais aussi à l'arrivée de la nouvelle Twingo, en tête de son segment avec 26.000 ventes depuis son lancement, les ventes de la marque low cost Dacia, l'autre atout du groupe Renault, ont encore souffert du manque d'offre en motorisation électrique, avec une baisse de 12,8% des ventes au troisième trimestre.

Cette situation va être corrigée par l'arrivée de la nouvelle Spring électrique fabriquée en Europe, mais Dacia souffre aussi de la concurrence chinoise sur le segment des véhicules compacts, où la marque a récemment étoffé sa présence avec le Bigster.

"Dacia a plein de concurrents dans le marché (...) et on sent une pression des marques chinoises en Europe dans ce segment-là", a dit Duncan Minto.

(Gilles Guillaume et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)