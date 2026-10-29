Dopé par l'IA, Samsung Electronics multiplie par six son résultat net trimestriel

La demande mondiale de puces nécessaires à l'intelligence artificielle a provoqué un bond du résultat net de Samsung Electronics, multiplié par six au 3e trimestre, à 50 milliards d'euros ( AFP / Jung Yeon-je )

La demande mondiale de puces nécessaires à l'intelligence artificielle a provoqué un bond du résultat net de Samsung Electronics, multiplié par six au 3e trimestre, à 50 milliards d'euros, a annoncé le géant sud-coréen jeudi.

Son titre chute toutefois jeudi à la Bourse, dans un contexte d'inquiétudes persistantes quant à une possible surévaluation du secteur.

Samsung Electronics est le plus grand fabricant mondial de puces mémoire. Celles de pointe que lui et ses quelques rivaux produisent s'arrachent actuellement car elles sont nécessaires aux centres de données dédiés à l'IA, en plein développement.

De juillet à septembre, l'entreprise a enregistré un résultat net de 75.130 milliards de wons, soit 50,5 milliards d'euros. Une hausse de 514,6 % sur un an, selon les données diffusées jeudi par l'entreprise sur son site internet.

Son bénéfice d'exploitation trimestriel s'est pour sa part établi à 107.400 milliards de wons (72,3 milliards d'euros), soit quasiment neuf fois le montant atteint à la même période l'an dernier. Jamais encore il n'avait dépassé les 100.000 milliards de wons, a mis en avant Samsung Electronics.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre a, lui, atteint 195.200 milliards de wons, soit 131 milliards d'euros.

Malgré ces montants vertigineux, l'action de l'entreprise perd plus de 5 % jeudi à Séoul. Le géant sud-coréen n'est en effet pas parvenu à atteindre les prévisions du marché concernant le bénéfice d'exploitation de sa division semi-conducteurs, ce qui déçoit les investisseurs, d'après le média spécialisé Bloomberg News.

Et ce dans un contexte de craintes autour des coûts croissants des investissements dans l'IA, une technologie devenue aujourd'hui incontournable, ne serait-ce que par l'essor généralisé des chatbots, utilisés au quotidien.

Dans un communiqué, Samsung a souligné que sa division des mémoires avait réalisé "un nouveau trimestre record grâce à la bonne gestion de son portefeuille de produits, en mettant l'accent sur les produits liés à l'IA, malgré des contraintes de capacité".

"La forte dynamique de la demande en serveurs a conduit à une hausse des prix du marché dans tous les secteurs", a-t-il aussi mis en avant.

"Croissance sans précédent"

Samsung, son rival sud-coréen SK hynix et le géant américain Micron dominent le marché mondial des HBM (High Bandwidth Memory, ou mémoire à très haute bande passante), une génération avancée de composants utilisés dans les semi-conducteurs de pointe, notamment pour les applications d'intelligence artificielle et les centres de données.

La forte demande, notamment de composants de ce type, se répercute sur les prix, en hausse, ce qui soutient la croissance de Samsung.

"Les fabricants de puces bénéficient directement de l'essor des investissements dans l'IA, tandis que les entreprises qui achètent leurs puces tentent toujours de prouver qu'elles peuvent obtenir un retour décent sur investissement", observe pour l'AFP Dilin Wu du courtier Pepperstone.

"Donc même si ces deux types d'entreprises publient des bénéfices record, cela ne signifie pas que les inquiétudes autour d'une bulle IA vont tout simplement disparaître", ajoute l'experte.

Jeudi, Samsung a d'ailleurs mis en garde contre le rythme de la demande : le directeur financier, Park Soon-cheol, a dit s'attendre à "une croissance sans précédent de la demande de mémoires en 2027", lors d'une conférence téléphonique. Mais "nous nous attendons à des difficultés à augmenter la production à court terme par le biais de nouvelles capacités", a-t-il prévenu.

Le groupe sud-coréen Samsung Electronics prévoit par ailleurs, comme annoncé en août, un programme de rachat de ses propres titres, qui pourrait atteindre 74 milliards d'euros, soit le plus important de l'histoire sud-coréenne.

Des appels se multipliaient pour partager davantage les fruits tirés de l'essor de l'IA, en particulier après la chute en juillet des titres du secteur de la tech, dont celui de Samsung, en raison de craintes autour des importants investissements des acteurs de la tech dans l'IA.