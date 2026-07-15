Claranova lance "Avanquest PDF API for Claude"

Claranova annonce le lancement d'"Avanquest PDF API for Claude", un connecteur Model Context Protocol 2 (MCP) conçu pour Claude, l'assistant d'intelligence artificielle d'Anthropic. Ce lancement s'inscrit dans la volonté du groupe de faire monter en puissance son activité B2B, en commercialisant ses technologies documentaires sous forme de services SaaS, d'APIs et de solutions d'automatisation destinées aux développeurs et aux entreprises.

" Avanquest PDF API for Claude " permet d'intégrer plus de 15 fonctionnalités PDF professionnelles directement dans les assistants IA et les workflows conversationnels. Les utilisateurs peuvent ainsi automatiser des traitements documentaires variés, de la conversion à l'édition, en passant par l'OCR, l'extraction de données, la protection ou encore l'analyse de documents.

Avec ce lancement, Claranova accélère la valorisation des technologies documentaires développées par Avanquest depuis plus de vingt ans, en les rendant accessibles sous forme d'APIs et de services directement intégrables dans les assistants IA, les applications métier et les workflows professionnels.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement et d'expansion de ses offres B2B et ouvre la voie à une diffusion élargie de ces solutions auprès des développeurs, éditeurs de logiciels et entreprises. Elle permet également de s'adresser à la base existante de clients professionnels du groupe, en leur proposant de nouveaux services à valeur ajoutée susceptibles de générer des revenus additionnels récurrents.

Le service est proposé selon un modèle de facturation à l'usage, avec une période d'essai gratuite de 30 jours. L'activation s'effectue par l'obtention d'une clé API via developers.avanquest.com. Les utilisateurs peuvent ensuite évoluer vers des offres Starter, Scale et Enterprise adaptées à leurs besoins.

Ce lancement marque une première étape dans la stratégie de Claranova visant à valoriser ses technologies propriétaires auprès de nouveaux marchés, tout en enrichissant progressivement son offre de services à destination de ses clients professionnels existants.