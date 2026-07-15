CLARANOVA : Claranova accélère sa stratégie IA et B2B avec le lancement d’« Avanquest PDF API for Claude »

Paris, France – le 15 juillet 2026 – 8h. Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 – ALCLA) annonce le lancement d'« Avanquest PDF API1 for Claude », un connecteur Model Context Protocol 2 (MCP) conçu pour Claude, l'assistant d'intelligence artificielle d'Anthropic. Ce lancement s'inscrit dans la volonté du Groupe de faire monter en puissance son activité B2B, en commercialisant ses technologies documentaires sous forme de services SaaS, d'APIs et de solutions d'automatisation destinées aux développeurs et aux entreprises.



« Avanquest PDF API for Claude » permet d'intégrer plus de 15 fonctionnalités PDF professionnelles directement dans les assistants IA et les workflows conversationnels. Les utilisateurs peuvent ainsi automatiser des traitements documentaires variés, de la conversion à l'édition, en passant par l'OCR, l'extraction de données, la protection ou encore l'analyse de documents.



Valoriser les technologies documentaires d'Avanquest dans l'écosystème IA



Avec ce lancement, Claranova accélère la valorisation des technologies documentaires développées par Avanquest depuis plus de vingt ans, en les rendant accessibles sous forme d'APIs et de services directement intégrables dans les assistants IA, les applications métier et les workflows professionnels.