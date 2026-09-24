Citi relève de deux crans sa recommandation sur MTU à “acheter” en raison de l'amélioration de la génération de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Citi relève la recommandation sur la société allemande MTU Aero Engines MTXGn.DE de “vendre” à “acheter”, estimant que la croissance de son activité de maintenance devrait stimuler la génération de trésorerie

** Le courtier estime que les perspectives du constructeur de moteurs d’avion s’améliorent grâce à la croissance de son activité de maintenance des moteurs et à la résolution des problèmes liés aux moteurs GTF

** Il prévoit que le taux de conversion en trésorerie passera d’environ 55% en 2026 à 80%-90% d’ici 2030

** Citi prévoit également une croissance de l’EBIT d’environ 8,5% par an entre 2026 et 2031

** Le courtier estime que l’amélioration de la génération de trésorerie pourrait contribuer à réduire l’écart de valorisation de MTU par rapport à son concurrent Safran SAF.PA

** Il relève son objectif de cours à 445 €, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 25%

** L'action MTU affiche une hausse de 2,6% en pré-ouverture

** Sur les 23 analystes qui couvrent MTU Aero Engines AG, 14 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, six lui attribuent la note “conserver” et trois lui attribuent la note “vente forte” ou “vente” -- données LSEG