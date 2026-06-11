Citi recrute Ryan Beaupré au poste de directeur général dans le cadre de son offensive dans le domaine de la banque d'investissement grand public et de détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville

Citigroup C.N a procédé cette semaine à une nouvelle embauche afin de renforcer son groupe dédié à la banque d'investissement grand public et de détail: Ryan Beaupré rejoint l'entreprise en tant que directeur général, selon une note de service consultée jeudi par Reuters. Un porte-parole de Citi a confirmé le contenu de cette note.

LES ACTEURS

* M. Beaupré sera chargé de la couverture des secteurs de la distribution alimentaire et pharmaceutique, des commerces de proximité et de la distribution alimentaire.

* Il occupait jusqu'à récemment le poste de directeur général chez UBS UBSG.S , où il couvrait les secteurs de la consommation et de la distribution depuis 2023. Auparavant, il a passé près d'une décennie chez Credit Suisse.

* Il rejoindra le bureau de New York en septembre et rendra compte à Stacia Ryan, responsable des secteurs de la consommation et de la distribution chez Citi.

* UBS n'a pas souhaité faire de commentaires.

LE CONTEXTE

* Citi a également recruté cette semaine Andrew Conway au poste de président mondial de la banque d'investissement dans les secteurs de la consommation et de la distribution, a rapporté Reuters mardi .

* “La nomination de Ryan souligne notre engagement à renforcer davantage notre franchise de services aux particuliers et de détail et à étendre notre présence dans le secteur de détail. Ses relations étroites avec les clients, son expertise sectorielle et ses antécédents éprouvés dans le conseil et les marchés de capitaux seront essentiels pour stimuler la croissance et accroître notre part de marché,” a déclaré Stacia Ryan dans la note de service.

* Citi a décroché un mandat de conseil sur la plus importante transaction de l'année à ce jour dans le secteur de la consommation. La banque a conseillé le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre de son accord historique de 65 milliards de dollars visant à racheter la division alimentaire d'Unilever ULVR.L .