Citi prévoit un excédent de la balance des paiements pour l'Inde au cours de l'exercice 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juin -
* Citi revoit ses prévisions concernant la balance des paiements de l'Inde pour l'exercice 2027, passant d'un déficit de 5 milliards de dollars à un excédent de 5 milliards de dollars
* La banque avait déjà revu à la hausse ses prévisions, passant d'un déficit de 60 milliards de dollars à un déficit de 5 milliards de dollars, à la suite des mesures de change prises par la RBI pour soutenir la roupie
* Cette dernière révision fait suite à la décision de la RBI d'autoriser une facilité de swap à des conditions préférentielles pour les banques sur leurs emprunts à l'étranger.
* Citi ajoute que l'autorisation d'un effet de levier pour les investissements dans des dépôts FCNR(B) pourrait considérablement stimuler les entrées de capitaux
* L'« audace et la flexibilité » des mesures de la RBI témoignent de sa volonté de combler le déficit de la balance des paiements, indique-t-elle
* La banque s'attend à ce que la paire USD/INR se rapproche de 93 à court terme
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