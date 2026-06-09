Citi prévoit un excédent de la balance des paiements pour l'Inde au cours de l'exercice 2027

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9 juin -

* Citi revoit ses prévisions concernant la balance des paiements de l'Inde pour l'exercice 2027, passant d'un déficit de 5 milliards de dollars à un excédent de 5 milliards de dollars

* La banque avait déjà revu à la hausse ses prévisions, passant d'un déficit de 60 milliards de dollars à un déficit de 5 milliards de dollars, à la suite des mesures de change prises par la RBI pour soutenir la roupie

* Cette dernière révision fait suite à la décision de la RBI d'autoriser une facilité de swap à des conditions préférentielles pour les banques sur leurs emprunts à l'étranger.

* Citi ajoute que l'autorisation d'un effet de levier pour les investissements dans des dépôts FCNR(B) pourrait considérablement stimuler les entrées de capitaux

* L'« audace et la flexibilité » des mesures de la RBI témoignent de sa volonté de combler le déficit de la balance des paiements, indique-t-elle

* La banque s'attend à ce que la paire USD/INR se rapproche de 93 à court terme

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