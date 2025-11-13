 Aller au contenu principal
Citgo augmente ses bénéfices à 167 millions de dollars et ses liquidités à 2,75 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La capacité de raffinage de la société passera à 829 000 bpj au quatrième trimestre

*

Citgo utilisera une partie de ses liquidités pour achever le remboursement de 650 millions de dollars d'obligations en circulation

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Le bénéfice de Citgo Petroleum a augmenté à 167 millions de dollars au troisième trimestre, contre 100 millions de dollars au cours de la période précédente, tandis que les liquidités du raffineur vénézuélien ont augmenté à 2,75 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars, a déclaré la société jeudi.

La société basée à Houston, qui a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre après deux périodes consécutives de pertes, se bat dans l'État du Delaware pour suspendre la vente aux enchères de sa société mère, PDV Holding, dans le cadre d'une procédure judiciaire visant à payer les créanciers pour défaut de paiement de la dette et expropriations au Venezuela.

Jeudi, le juge du Delaware Leonard Stark a rejeté les requêtes des parties vénézuéliennes et de l'enchérisseur Gold Reserve GRZ.V visant à le disqualifier , ainsi que l' officier de justice et les conseillers supervisant la vente aux enchères, ce qui pourrait permettre au processus de vente d'aller de l'avant pour le moment.

L'amélioration des marges de raffinage est à l'origine des résultats du troisième trimestre, a déclaré la société dans un communiqué.

"Nos raffineries ont fonctionné de manière fiable alors que les conditions du marché se sont améliorées au cours du trimestre", a déclaré le directeur général de la société, Carlos Jordá.

Des travaux de maintenance planifiés ont été réalisés à la raffinerie de Citgo à Lake Charles, en Louisiane, ainsi que des préparatifs en vue d'une révision majeure à la raffinerie de Corpus Christi, au Texas. La capacité de raffinage de brut de la société passera à 829 000 barils par jour à partir du quatrième trimestre, contre 807 000 bpj actuellement.

Citgo prévoit d'utiliser une partie de ses liquidités de fin de trimestre, qui s'élèvent à 2,75 milliards de dollars et qui comprennent les liquidités et les facilités de crédit disponibles, pour procéder au remboursement de 650 millions de dollars d'obligations en circulation arrivant à échéance l'année prochaine, a indiqué la société.

Après ce remboursement, la société aura remboursé cette année plus de 1,8 milliard de dollars de billets de premier rang et d'obligations à revenus industriels.

Les flux de trésorerie et les résultats financiers de Citgo sont des paramètres clés pour l'évaluation de la société dans le cadre de la vente aux enchères au Delaware.

