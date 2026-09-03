Ciena triple son BPA trimestriel et relève son objectif de revenus annuels

A l'occasion de la publication de résultats en très forte hausse pour son 3e trimestre comptable, Ciena indique relever ses prévisions de revenus pour l'exercice 2026 à 6,42 MdsUSD, à plus ou moins 50 MUSD, un nouvel objectif impliquant une augmentation de 35% en comparaison annuelle.

Pour les trois derniers mois de l'exercice, le groupe américain table sur un chiffre d'affaires de 1,75 MdUSD, à plus ou moins 50 MUSD, une marge brute ajustée (non-GAAP) de 45%, à plus ou moins 50 points de base, et une marge d'exploitation ajustée de 20%, à plus ou moins 50 points de base.

Au titre du trimestre écoulé, le fournisseur d'équipements de communication dévoile un BPA ajusté plus que triplé ( 215%) à 2,11 USD, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 11,9 points à 18% et une marge brute ajustée en hausse de 4,1 points à 45,4%, pour des revenus en croissance de 37% à 1,67 MdUSD.

"La performance financière exceptionnelle d'aujourd'hui démontre le leadership de Ciena dans la fourniture de solutions de connectivité à haute vitesse de premier plan dans le secteur, alors que l'IA continue de générer des vagues croissantes d'investissements dans les réseaux", commente son CEO, Gary Smith.

"Notre capacité d'approvisionnement croissante, le renforcement des fondamentaux de l'entreprise et l'augmentation du levier opérationnel préparent le terrain pour continuer à accélérer la croissance des bénéfices et à offrir une valeur à long terme aux clients et aux actionnaires", ajoute son CFO, Marc Graff.