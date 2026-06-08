Ciena poursuit sa baisse après l'accord de dette convertible de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à l'ouverture du marché)

8 juin - ** Les actions de la société de technologies de réseau Ciena ( CIEN.N ) ont chuté de 5,1 % à 463,16 dollars, enregistrant une quatrième séance consécutive de baisse alors que la société cherche à lever des capitaux ** CIEN, basée à Hanover, dans le Maryland, a annoncé tôt lundi qu'elle procédait à une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** La société a l'intention d'utiliser environ 1,14 milliard de dollars du produit net de l'émission pour rembourser un prêt à terme, le reste étant destiné à des besoins généraux, notamment le renforcement de la capacité de la chaîne d'approvisionnement

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de couverture liées aux obligations convertibles et racheter jusqu'à 140 millions de dollars de ses actions

** CIEN affiche une capitalisation boursière d'environ 69 milliards de dollars

** Avant lundi, l'action avait perdu 22 % en trois séances de baisse, dans un contexte de vente massive dans le secteur technologique ** Jeudi matin, CIEN a publié un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 40 % en glissement annuel, et un BPA ajusté de 1,64 dollar, dépassant les estimations de LSEG de 1,51 milliard de dollars et 1,46 dollar, citant une forte demande tirée par l'IA

** Malgré la baisse de lundi, le titre affiche une hausse d'environ 98 % depuis le début de l'année, dépassant largement le gain d'environ 19 % du secteur technologique du S&P 500

.SPLCRCT

** 13 analystes sur 20 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 7 la note « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 603,50 $, contre 388,50 $ il y a un mois