Chute des valeurs du secteur du voyage alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran provoque les pires perturbations depuis la pandémie

* Chute des actions européennes dans le secteur du voyage

* Des passagers bloqués dans le monde entier à cause du conflit qui frappent les compagnies aériennes

* Les prix du pétrole atteignent leur plus haut niveau depuis des mois

Les actions du secteur du voyage ont chuté lundi, alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les vols dans le monde entier, forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient et fait monter en flèche les prix du pétrole, les analystes mettant en garde contre des semaines de perturbations.

Dubaï, la plate-forme internationale la plus fréquentée au monde, et Doha sont restées fermées pour la troisième journée, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués, l'aviation étant confrontée à son plus grand défi depuis la pandémie de COVID. Lundi, la Jordanie est devenue le dernier pays de la région à fermer partiellement son espace aérien.

Les prix du pétrole ont bondi de 7 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis des mois, l'Iran et Israël ayant intensifié leurs attaques, ce qui laisse entrevoir une augmentation des coûts du carburant pour les compagnies aériennes.

Les actions de TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, étaient en baisse de 8,5% à 1039 GMT, tandis que Lufthansa LHAG.DE était en baisse de 6,5% et IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, en baisse de 4,8%. L'hôtelier Accor ACCP.PA et le croisiériste Carnival ont également chuté. Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté d'environ 5 % avant la mise sur le marché.

« Nous pensons qu'une zone de guerre active, ainsi que les perturbations des vols qui en résultent (en raison de la fermeture de l'espace aérien et des aéroports), sont susceptibles de freiner l'appétit des voyageurs dans la région », a déclaré B Riley Securities dans une note.

Les analystes ont souligné que la hausse des coûts du carburant, les annulations et les frais de réacheminement étaient les principaux points de pression pour les compagnies aériennes, malgré les couvertures. J.P. Morgan, Goodbody et Citi ont désigné Wizz Air WIZZ.L comme le transporteur européen le plus exposé en raison de sa forte présence en Israël.

Les avions et les équipages ont été dispersés dans le monde entier, aux mauvais endroits, dans ce que Paul Charles, directeur de la société de conseil en voyages PC Agency, a qualifié de "scénario cauchemardesque", les compagnies aériennes ne sachant pas quand des pans entiers de l'espace aérien du Moyen-Orient seraient rouverts.

Les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont continué à annuler des vols lundi. Flydubai a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 15 heures (1100 GMT) mardi.

Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont également été touchées. ANA Holdings 9202.T , Air China

0753.HK 601111.SS , China Southern Airlines 600029.SS , China Eastern Airlines 600115.SS , AirAsia X AIRX.KL de Malaisie et China Airlines 2610.TW et EVA Airways 2618.TW de Taïwan ont tous chuté d'au moins 4%. Cathay Pacific 0293.HK a annulé tous ses vols vers le Moyen-Orient, y compris vers Dubaï et Riyad, et a renoncé aux frais de rebooking.

Singapore Airlines a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars, tandis que Japan Airlines a suspendu ses vols Tokyo-Doha.

Brendan Sobie, analyste indépendant de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que les transporteurs indiens étaient particulièrement exposés en raison de leurs horaires chargés au Moyen-Orient, où ils desservent des travailleurs migrants, et de l'interdiction d'utiliser l'espace aérien pakistanais pour les vols à destination et en provenance de l'Europe.

Air India a annulé les vols entre l'Inde et Zurich, Copenhague, Birmingham, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et le Qatar, et a indiqué que les vols à destination de New York et de Newark seraient ravitaillés à Rome.

Le fournisseur de données VariFlight a indiqué que les compagnies aériennes de Chine continentale avaient annulé 26,5 % des vols à destination et en provenance du Moyen-Orient entre le 2 et le 8 mars, ce qui laisse présager une "forte perturbation à court terme", mais une position attentiste quant à d'éventuels changements d'horaires à plus long terme.

LES PASSAGERS SE PRÉCIPITENT POUR CHANGER DE VOL

Les effets d'entraînement ont touché les voyageurs du monde entier. Selon le Conseil international des aéroports, Dubaï était l'aéroport international le plus fréquenté au monde en 2024, avec 92 millions de passagers, devançant l'aéroport Heathrow de Londres de 13 millions. Doha se classe au 10e rang.

Virgin Australia VGN.AX , qui loue des avions exploités par son partenaire Qatar Airways pour les vols à destination de Doha, a annulé huit vols lundi et offert des changements de réservation gratuits.

Lufthansa a annulé des vols de passagers à destination et en provenance des Émirats arabes unis, mais a tenté de faire décoller un Airbus de Dubaï vers Munich sans passagers.

Les passagers de Qatar Airways à Sydney ont déclaré à Reuters qu'ils s'étaient démenés pour réorganiser leur voyage avec peu d'informations. Ascanio Giorgetti, 16 ans, et sa mère Alessandra Giorgetti, originaires d'Italie, ont vu leur vol pour Milan via Doha annulé. Ils ont trouvé un autre itinéraire pour rentrer chez eux, via Los Angeles, sur une autre compagnie aérienne.

« Nous n'avons aucune information du tout, aucune réponse au téléphone de Qatar (Airways) », a-t-elle déclaré, ajoutant que les billets avaient coûté 4 000 euros (4 708 $)

Jenni et Doug Stewart, tous deux âgés de 78 ans, s'envolaient de Sydney vers l'Écosse via Doha lorsque leur vol est retourné à Melbourne, avant qu'ils ne reprennent le chemin de Sydney. "On nous a dit que l'espace aérien avait été fermé", raconte Jenni. "C'était le chaos à Melbourne, des centaines de personnes cherchaient la moindre information", a déclaré Doug.

