CHRONOLOGIE-L'histoire de Volkswagen : des origines en temps de guerre du constructeur de la Coccinelle à sa réinvention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Rachel More

D’une entreprise ne proposant qu’un seul modèle, renaissant de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale, à un vaste empire automobile d’envergure mondiale, Volkswagen VOWG_p.DE s’est sans cesse réinventée pour devenir le deuxième constructeur automobile mondial.

Retour sur l’histoire de l’entreprise alors qu’elle fait face à ce qui pourrait devenir la plus grande restructuration de ses 89 ans d’existence.

LA « VOITURE DU PEUPLE » DE L'ALLEMAGNE NAZIE

En février 1933, quelques jours après son accession au poste de chancelier allemand, Adolf Hitler se rend au salon automobile de Berlin. Il profite de l’un de ses premiers discours au pouvoir pour promouvoir l’industrie automobile allemande et annoncer un vaste programme de construction d’autoroutes.

Un an plus tard, le concepteur automobile autrichien Ferdinand Porsche, qui fondera plus tard la marque automobile éponyme P911_p.DE , propose une « voiture du peuple » ou « Volkswagen », dotée de quatre places et d’une vitesse adaptée au nouveau réseau d’autoroutes du pays.

L'idée est reprise par Hitler.

En mai 1937, l’organisation nazie du travail, le Front allemand du travail (DAF), fonde la « Société chargée de préparer la voie à la voiture du peuple allemand », que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Volkswagen. En février 1939, la KdF-Wagen de Ferdinand Porsche, précurseur de la Coccinelle de Volkswagen, est dévoilée au salon automobile de Berlin.

Les projets de production en série de cette voiture et de sa vente aux ouvriers industriels via un système d’épargne à tempérament ne se concrétisent jamais, car le déclenchement de la guerre entraîne une réorientation vers la production d’armement et la livraison de véhicules utilitaires à l’armée allemande.

LE SAUVETAGE DE LA COCCINELLE

Après la capitulation de l’Allemagne nazie face aux forces alliées en mai 1945, qui met fin à la guerre en Europe, l’ingénieur de l’armée britannique Ivan Hirst est envoyé inspecter l’usine Volkswagen de Wolfsburg. Il persuade les autorités d’occupation de conserver l’usine et de relancer la production de la Coccinelle.

Une décennie plus tard, en 1955, la millionième Coccinelle sort de la chaîne de production de Wolfsburg. Elle deviendra le moteur du « Wirtschaftswunder », le miracle économique de l’Allemagne de l’Ouest de l’après-guerre, ainsi qu’une icône de la contre-culture « flower power » des années 1960.

En août 1960, Volkswagen est privatisée, le Land d’origine de l’entreprise, la Basse-Saxe , recevant une participation de 20 %, qu’il conserve encore aujourd’hui.

L'ASCENSION DE VW VERS UN EMPIRE MULTIMARQUES

Début 1965, Volkswagen acquiert Auto Union GmbH et sa marque Audi, alors en sommeil, auprès de l’ancienne société Daimler-Benz DTGGe.DE MBGn.DE , marquant ainsi le début d’une transition de plusieurs décennies qui mènera le constructeur de la Coccinelle à l’empire multimarque qu’il est aujourd’hui.

En mars 1974, la production de la Volkswagen Golf démarre. La remplaçante de la Coccinelle devient un best-seller pour Volkswagen.

En 1983, alors que les flux commerciaux mondiaux évoluent, la première VW Santana construite en Chine sort de la chaîne de production à Anting, marquant le début de l’ascension de Volkswagen en Chine — un marché clé qui allait soutenir son modèle économique pendant des décennies.

Une décennie plus tard, Ferdinand Piech, petit-fils de Ferdinand Porsche, devient directeur général de Volkswagen, marquant le début d’une période d’expansion agressive qui voit l’arrivée de marques telles que Bentley, Lamborghini et Bugatti.

En 2008, Porsche tente de racheter Volkswagen, mais ce projet se retourne contre elle et aboutit à une acquisition inversée, dans le cadre de laquelle Volkswagen acquiert la marque de voitures de sport, plus petite. Les familles Porsche et Piech restent toutefois les principaux actionnaires de Volkswagen par l’intermédiaire de leur holding d’investissement,

PSHG_p.DE .

LE « DIESELGATE » ET LE GRAND VIRAGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

En septembre 2015, le scandale éclate: Volkswagen a utilisé un logiciel illégal pour truquer les tests d’émissions américains de ses moteurs diesel, plongeant l’entreprise dans l’une des plus grandes crises de l’histoire de l’automobile et lui coûtant plus de 32 milliards d’euros (36 milliards de dollars) en amendes, remises en conformité et frais juridiques.

S'ensuit alors une réorientation vers les véhicules électriques et, en 2019, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, salue les ambitions de Volkswagen en la matière. Elle assiste, aux côtés du directeur général de l'époque, Herbert Diess, à la sortie de la première ID.3 de la chaîne de production à Zwickau, la première usine de VW dédiée exclusivement aux voitures 100 % électriques.

Cependant, en septembre 2021, Herbert Diess met en garde contre le fait qu’une transition mal gérée vers les véhicules électriques pourrait coûter 30 000 emplois à l’entreprise. Il est évincé l’année suivante, sur fond de tensions avec les syndicats et de problèmes liés à sa stratégie logicielle.

LA CHINE, DE MOTEUR DE PROFIT À PROBLÈME

En septembre 2022, Porsche célèbre une introduction en bourse retentissante, promettant des marges similaires à celles de sa rivale Ferrari RACE.MI . Les ventes en Chine commencent toutefois à s’effondrer peu après, faisant passer la marque du statut de vache à lait à celui de frein aux résultats en l’espace de quelques années.

En 2023, BYD 002594.SZ , le champion chinois des véhicules électriques, détrône Volkswagen en tant que constructeur automobile le plus vendu en Chine. Les concurrents locaux donnent le ton en matière de logiciels , de rapidité de développement et de tarification, alors que le plus grand marché automobile mondial s’oriente rapidement vers les véhicules électriques.

D’autres concurrents chinois, comme le fabricant de smartphones Xiaomi 1810.HK , se lancent dans la course avec des modèles tels que la berline électrique SU7, vendue à environ un tiers du prix de la Taycan de Porsche.

RESTRUCTURATION, ET ENCORE DE LA RESTRUCTURATION

Fin 2024, le directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, s’accorde avec les syndicats pour supprimer 35 000 emplois chez VW en Allemagne d’ici la fin de la décennie, mais les fermetures d’usines sont évitées.

En avril 2025, le président américain Donald Trump dévoile des droits de douane de grande envergure qui coûtent des milliards d’euros par an à Volkswagen, aggravant la pression déjà exercée par les difficultés rencontrées en Chine et la hausse des coûts liés aux véhicules électriques.

À la mi-2026, des informations font état de projets de la direction de Volkswagen visant à doubler le nombre de licenciements au sein du groupe pour atteindre 100 000, avec la fermeture potentielle de jusqu’à quatre usines — dont son usine de véhicules électriques à Zwickau.

En septembre, le conseil de surveillance divisé de Volkswagen accepte le plan , les syndicats et le Land de Basse-Saxe renonçant à leur opposition — mais uniquement sous la pression de la direction et des familles actionnaires.

(1 dollar = 0,8905 euro)