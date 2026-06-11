Christian Stein prend les rênes de Renault Group Espagne

A compter du 1er juillet 2026, Christian Stein succédera à Josep María Recasens en tant que CEO de Renault Group Espagne, ce dernier ayant choisi de poursuivre de nouvelles opportunités à l'extérieur de l'entreprise.

Christian Stein cumulera cette direction stratégique avec ses fonctions actuelles de Chief Communication Officer du groupe. Il sera directement rattaché à François Provost, CEO de Renault Group.

Une feuille de route axée sur le plan "futuREady"

Cette nomination intervient à un moment charnière pour le constructeur français, qui célèbre ses 75 ans de présence en Espagne. Christian Stein prendra la tête d'un écosystème industriel et commercial d'envergure, comprenant : 4 sites majeurs de production et de R&D (Madrid, Valladolid, Palencia et Séville), 482 points de vente et après-vente (marques Renault, Dacia, Alpine) et l'appui financier de la captive Mobilize Financial Services.

Le nouveau dirigeant aura pour mission principale de piloter le déploiement du plan stratégique global de l'entreprise, baptisé futuREady.

Le point clé pour les investisseurs : Christian Stein bénéficie d'un terrain déjà balisé par la récente signature de la nouvelle convention collective de Renault Espagne. Cet accord sécurise l'avenir des usines locales grâce à l'attribution de cinq nouveaux modèles et au déploiement de la nouvelle plateforme électrique du Groupe, assurant ainsi une visibilité industrielle et financière à long terme.

Un profil complet pour sécuriser les opérations espagnoles

Avec plus de 35 ans de carrière dans le secteur automobile, le profil de Christian Stein combine expertise opérationnelle, sens commercial et gestion de l'influence (communication et affaires publiques). Un bagage jugé indispensable par François Provost pour piloter l'un des marchés industriels les plus stratégiques du constructeur en Europe, en pleine transition vers l'électrification.