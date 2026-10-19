Chord Energy en baisse après la nomination de Lou, un initié, au poste de directeur général

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19 octobre - ** Les actions de Chord Energy CHRD.O reculent de près de 2% à 151,94 dollars avant l'ouverture du marché

** La société nomme Michael Lou, un cadre interne, au poste de directeur général, avec effet immédiat

** M. Lou succède à Danny Brown, qui quitte ses fonctions pour rejoindre le producteur de gaz naturel Expand Energy

EXE.O en tant que directeur général , à compter du 26 octobre

** M. Lou occupait jusqu’à présent les fonctions de directeur de la stratégie et de directeur commercial de la société

** M. Brown succède à Michael Wichterich, qui occupait le poste de directeur général d’Expand Energy depuis février

** 17 des 20 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 3 “conserver”; objectif de cours médian: 176,50 $ — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 66,7% depuis le début de l’année