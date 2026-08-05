Chipotle précise que ses objectifs annuels ne tiennent pas compte des répercussions de l'épidémie de salmonellose survenue dans le Minnesota

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Chipotle Mexican Grill CMG.N a déclaré mercredi que ses objectifs annuels communiqués la semaine dernière ne tenaient pas compte de l'impact financier de l'épidémie de salmonellose survenue dans le Minnesota, qui a conduit la chaîne de burritos à retirer les piments jalapeños de certains de ses restaurants.

Voici quelques détails:

* Le ministère de la Santé du Minnesota a déclaré mardi avoir identifié 110 cas liés à cette épidémie de salmonellose dans l'État, 75 des 84 personnes interrogées ayant déclaré avoir mangé chez Chipotle entre le 14 juin et le 14 juillet.

* Mardi également, Chipotle a indiqué avoir commencé à retracer les ingrédients tout au long de sa chaîne d’approvisionnement après avoir pris connaissance de cette éventuelle épidémie de salmonellose.

* “En raison du caractère incertain des conséquences ou des répercussions éventuelles des enquêtes sur la salmonelle, nos prévisions n’incluaient pas d’impact financier lié à ces événements”, a déclaré la société dans un communiqué réglementaire publié mercredi.

* Le 29 juillet, les dirigeants de Chipotle avaient déjà prévenu que le trimestre en cours serait probablement le plus difficile de l’année, alors même qu’ils avaient revu à la hausse leurs prévisions de chiffre d’affaires annuel, les consommateurs se montrant réticents à manger au restaurant en raison d’une autre épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États.

* Mardi, l’entreprise a déclaré avoir identifié des piments jalapeños provenant d’un lot commun comme source possible de l’épidémie de salmonellose dans le Minnesota, bien que les autorités sanitaires n’aient pas encore déterminé la cause définitive.

* Chipotle a précisé avoir retiré ces piments jalapeños de ses restaurants et les avoir remplacés par des produits provenant d’autres producteurs.

* La semaine dernière, Chipotle a dépassé les estimations de résultats trimestriels et a déclaré s'attendre désormais à une croissance des ventes comparables de ses restaurants pour l'exercice 2026 se situant dans la fourchette basse à un chiffre, contre une prévision antérieure tablant sur une évolution pratiquement nulle.

* L'action Chipotle a clôturé en baisse de près de 10% mardi, mais affichait une hausse d'environ 3% en début de séance mercredi.