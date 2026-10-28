Chipotle dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et continue d'attirer les clients

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* Chiffre d'affaires du troisième trimestre conforme aux prévisions; la hausse des coûts a entraîné un résultat inférieur aux attentes

* Le trafic a rebondi après un ralentissement du secteur début octobre, a déclaré le directeur général Scott Boatwright

* La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires comparable pour l'année; les hausses de prix pour 2026 devraient avoisiner les 2 %

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 8; commentaire du directeur général au paragraphe 7)

par Neil J Kanatt et Waylon Cunningham

Chipotle Mexican Grill CMG.N a annoncé mercredi des ventes comparables supérieures aux prévisions, les efforts marketing, les offres de menu à durée limitée et la hausse des prix ayant contribué à attirer les clients vers la chaîne de burritos, ce qui a fait grimper son action d’environ 7 % en séance prolongée.

La société a indiqué que la hausse des prix de ses menusavait amorti l’impact de la hausse des coûts, contribuant ainsi au chiffre d’affaires global. Elle estimeque les hausses de prix globales sur l’ensemble de son menu s’élèveront à environ 2 % en 2026.

Chipotle a bénéficié de la demande des consommateurs soucieux de leur santé et des jeunes, attirés par des repas riches en protéines et moins transformés, tels que les bols de burrito et les salades, ainsi que par ses offres à durée limitée, notamment le "Chipotle Honey Chicken".

Cela a aidé la chaîne à faire face à la baisse des dépenses de consommation due à la hausse du coût de la vie, tout en se remettant d’une épidémie d’ de cyclosporiase touchant plusieurs États, qui avait ébranlé la confiance des dans les repas au restaurant.

"Les difficultés générales rencontrées par les consommateurs et le secteur pourraient perdurer, mais les initiatives mises en œuvre dans le cadre de notre stratégie de croissance se concrétisent et nous fournissent davantage d’outils pour réussir quel que soit le contexte", a déclaré le directeur général Scott Boatwright.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires comparable des restaurants a progressé de 2,1 %, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 1,4 %, selon les données compilées par LSEG.

M. Boatwright a indiqué que la fréquentation avait renoué avec la croissance après un ralentissement du secteur début octobre et que Chipotle observait des "signes positifs" issus des tests de rénovation menés en Californie, en Floride et au Texas, en particulier dans ses restaurants âgés de 20 à 30 ans.

"Le regain de dynamisme de Chipotle au troisième trimestre reflète la capacité de l’entreprise à séduire une clientèle plus jeune grâce à des promotions et à des programmes de fidélité", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

L’entreprise s’est également implantée au Mexique, en Arabie saoudite et en Corée du Sud au cours du trimestre, tout en ouvrant de nouveaux restaurants aux Émirats arabes unis et au Koweït, portant ainsi sa présence à 11 pays.

Le chiffre d’affaires a progressé de 9,6 % pour atteindre 3,29 milliards de dollars, conformément aux prévisions. La hausse des coûts de main-d’œuvre, de transport et de viande bovine a pesé sur les résultats, le bénéfice ajusté de 27 centimes par action s’étant révélé inférieur aux estimations de 29 centimes.

Chipotle a réaffirmé sa prévision de croissance annuelle des ventes comparables à un chiffre faible.

Ces résultats font suite à la déclaration de Starbucks indiquant qu’il ne racheterait pas Chipotle, après des informations faisant état d’une éventuelle transaction au début du mois.