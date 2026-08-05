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Chine-Ralentissement de l'activité des services à un plus bas depuis 2024-enquête privée
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 03:57
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L'activité du secteur des services en Chine a progressé en juillet à son rythme le plus faible depuis septembre 2024, en raison notamment d'une croissance au ralenti des nouvelles commandes, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 50,4 contre 54,1 en juin, restant toutefois au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Un rapport officiel publié au préalable indique que l'activité dans le secteur s'est contractée en juillet.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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