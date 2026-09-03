Chine : pour la première fois, la baisse de la demande pétrolière entraîne un recul des émissions

par Colleen Howe

Les émissions de dioxyde de carbone de la Chine ont diminué de 1% sur un an au deuxième trimestre 2026, notamment à la faveur d'une baisse de 9% de la consommation de pétrole, les consommateurs privilégiant des modes de transport plus propres et moins coûteux, selon une analyse du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) publiée jeudi par Carbon Brief.

"La hausse des prix du pétrole a accéléré la transition des transports en Chine bien davantage que prévu, avec une adoption des véhicules électriques qui continue de progresser malgré un niveau déjà élevé", souligne l'étude.

Les véhicules électriques ont à eux seuls permis d'économiser 36 millions de tonnes de pétrole au premier semestre, soit davantage que la consommation du Royaume-Uni sur six mois, représentant environ un tiers du recul de la demande pétrolière.

Selon le rapport, ce sont avant tout les véhicules électriques, le rail et d'autres modes de transport propres, et non une baisse des déplacements, qui expliquent le recul de la consommation de pétrole.

Cette tendance s'est accélérée au deuxième trimestre, les véhicules électriques ayant permis d'économiser 19 millions de tonnes de pétrole, soit 50% de plus qu'un an auparavant.

Les camions électriques ont enregistré la plus forte progression, l'utilisation de carburants alternatifs dans le transport routier ayant augmenté de 90% au premier semestre.

D'après le CREA, les émissions chinoises avaient déjà reculé de 0,3% en 2025, leur première baisse annuelle depuis 2022. Le deuxième trimestre 2026 marque toutefois un tournant.

Cette fois, le recul des émissions est pour la première fois attribuable à la baisse de la consommation de pétrole plutôt qu'à celle du charbon, malgré une hausse de 3% des émissions du secteur électrique liée à un recours accru à ce combustible.

Premier émetteur mondial de CO2, la Chine a renforcé son rôle dans la diplomatie climatique depuis le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, Washington ayant longtemps été le premier émetteur de dioxyde de carbone.

LES ÉMISSIONS CHINOISES POURRAIENT RECULER EN 2026

Le CREA estime que la baisse de la consommation de pétrole a permis à la Chine d'éviter l'émission de 35 millions de tonnes de dioxyde de carbone au deuxième trimestre, soit 1,3% des émissions totales, même en incluant celles liées à la recharge des véhicules électriques.

Le ralentissement du secteur chimique et l'électrification croissante des activités de construction et d'exploitation minière ont également contribué au recul de la demande pétrolière.

Les émissions ont toutefois légèrement augmenté au premier semestre, qui comprend les deux mois précédant la guerre en Iran, à l'origine d'une hausse des prix du pétrole et d'un recul de la consommation chinoise.

Elles devraient néanmoins diminuer sur l'ensemble de l'année, sous l'effet de la baisse de la demande pétrolière, du ralentissement immobilier et de la croissance moins soutenue du secteur de la chimie à base de charbon, selon l'analyse.

Les producteurs de produits chimiques à base de charbon ont vu leurs bénéfices bondir depuis le blocage du détroit d'Ormuz, mais leur production était déjà proche de ses limites, selon l'analyse.

Les analystes estiment également que la hausse des émissions du secteur électrique pourrait s'inverser au second semestre grâce à une meilleure exploitation des capacités renouvelables et à des conditions de vent plus favorables.

(Rédigé par Colleen Howe, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)