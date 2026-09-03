Les ventes de voitures électriques au Royaume-Uni ont bondi de 30 % en août, se plaçant ainsi en tête du marché, selon les chiffres publiés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont bondi de 30 % en août

* Tesla domine le marché britannique des véhicules électriques à batterie avec une part de 8,8 %

* Le constructeur chinois BYD porte sa part de marché des véhicules électriques au Royaume-Uni à 6,4 %

(Ajout de commentaires d'experts aux paragraphes 4, 7 et 8, ainsi que de détails et de contexte tout au long de l'article)

3 septembre - Les immatriculations de véhicules électriques à batterie au Royaume-Uni ont augmenté d’environ 30 % en août par rapport à l’année précédente, ce qui en a fait le type de motorisation le plus représenté sur le marché le mois dernier, selon les données publiées jeudi par New AutoMotive.

Le nombre total d’immatriculations de voitures neuves en Grande-Bretagne a progressé de 17,5 % en glissement annuel pour atteindre 93.977 unités le mois dernier, les immatriculations de véhicules électriques à batterie s’adjugeant une part de marché de près de 30 %, soit 27.876 unités. Les véhicules hybrides ont représenté environ 29 % du marché, et les véhicules à essence environ 21,5 %.

Les véhicules électriques gagnent du terrain en Europe, alors que la hausse des coûts du carburant, largement due aux chocs pétroliers mondiaux liés à la guerre en Iran, pousse les clients vers des alternatives.

"Alors que les décideurs politiques et les lobbyistes se disputent sur les détails du mandat ZEV, l’industrie automobile s’active à livrer des voitures et des fourgonnettes électriques à des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à vouloir en acheter", a déclaré Ben Nelmes, directeur général de New AutoMotive.

LE GOUVERNEMENT RÉEXAMINE SA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE VÉHICULES ZÉRO ÉMISSION

Ces chiffres interviennent alors que le Royaume-Uni présente une série d’options susceptibles d’alléger la pression exercée sur les constructeurs automobiles pour qu’ils orientent leurs ventes de véhicules neufs vers des modèles à zéro émission, en lançant une révision des objectifs existants visant à supprimer progressivement les voitures neuves à essence et diesel.

Cette obligation, qui entrera en vigueur en 2024, impose aux constructeurs automobiles de veiller à ce qu’une part croissante de leurs ventes annuelles soit constituée de véhicules zéro émission, les véhicules électriques devant représenter 33 % des ventes de voitures neuves en 2026, 80 % en 2030 et 100 % d’ici 2035.

"La pire chose que nous pourrions faire aujourd’hui serait de freiner brusquement une réussite qui prend de l’ampleur", a déclaré James Court, directeur des affaires publiques chez Octopus Electric Vehicles.

"Ce dont les conducteurs, les constructeurs et les investisseurs ont besoin, c’est de certitudes pour que le Royaume-Uni reste résolument sur la voie rapide des véhicules électriques", a ajouté M. Court.

Tesla TSLA.O détient la plus grande part de marché des véhicules électriques à batterie au Royaume-Uni, avec 8,8 % depuis le début de l’année, contre environ 10 % il y a un an.

Le constructeur sud-coréen Kia 000270.KS détient une part de 6,7 %, se classant deuxième derrière Tesla, suivi du constructeur chinois BYD 002594.SZ , dont la part de marché a progressé à 6,4 %, selon ces données.

Kia a conservé la première place en termes d’immatriculations mensuelles de véhicules électriques à batterie pour le deuxième mois consécutif, a indiqué New AutoMotive.